انطلاق أولى رحلات عمرة وزارة التضامن 25 شعبان
أقل سعر دولار اليوم 30-1-2026
دعاء في الجمعة الثانية من شعبان للفرج .. مستجاب بـ 3 مواطن اليوم
طبول الحرب تُقرع من جديد.. خيارات عسكرية ضد إيران على طاولة ترامب
السبب الحقيقي للأزمة.. إمام عاشور يمارس الضغط على إدارة الأهلي
مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان
الهجوم المحتمل على إيران.. ترامب وحده يملك قرار وتوقيت الضربة
الجيش الإيراني: رد فوري وحاسم على أي هجوم يستهدف البلاد
رئيس جمعية الرفق بالحيوان: يجب استغلال الكلاب الضالة في القضاء على أزمة القمامة
حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب
السفير الفلسطيني لدى لبنان: الأونروا الشاهد الأساسي على نكبة الشعب
تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة وتجهيزات لينك آند كو 08 الرياضية

لينك آند كو 08
لينك آند كو 08
صبري طلبه

تواصل علامة لينك آند كو تعزيز حضورها في سوق السيارات العالميًا، عبر باقة من الاصدارات المتنوعة، ومنها سيارة 08، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، مع تصميم خارجي عصري وباقة من التجهيزات.

لينك آند كو 08 بمنظومة دفع هجينة 

تعتمد لينك آند كو 08 على منظومة هجينة قابلة للشحن تجمع بين محرك بنزين بسعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني ومحركات كهربائية، مع توفر نظام الدفع الرباعي في بعض الفئات من خلال منظومة .EM-P 

لينك آند كو 08 

تتمكن السيارة من الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال زمن يقل عن 5 ثوانٍ، بينما تترواح القوة الإجمالية بين 345 و593 حصانًا، وقد تصل إلى 905 نيوتن متر للفئة عالية التجهيز.

أبعاد وتصميم لينك آند كو 08

تأتي السيارة بطول يقترب من 5 أمتار وتحديدًا 4820 مم، مع عرض يبلغ 1915 مم، و1685 مم للارتفاع الكلي، وتقدم السيارة بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وجنوط ذات طابع رياضي، إلى جانب سقف بانوراما، كما يظهر السبويلر الخلفي بتصميم مائل نحو الزجاج ليخدم الجانبين الديناميكي والرياضي، وتمتلك السيارة مساخة تخزين أساسية تقدر بـ 545 لترًا، وعند طي المقاعد تصل إلى 1277 لترًا.

لينك آند كو 08 

مقصورة وتجهيزات لينك آند كو 08

تعتمد لينك آند كو 08 على نظام Flyme Auto المطور بالتعاون مع Meizu، والذي يوفر تكاملًا مع الهواتف الذكية، وتضم المقصورة شاشة مركزية كبيرة 15.4 بوصة للتحكم في أنظمة السيارة، إلى جانب لوحة عدادات رقمية واضحة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف أوتوماتيكي، وإضاءة داخلية محيطية، إضافة إلى التحكم الكهربائي في المرايا ونظام القفل المركزي.

لينك آند كو 08 

زُودت السيارة لينك آند كو 08 بمجموعة من أنظمة المساعدة، تشمل تقنيات الحفاظ على المسار، ونظام تثبيت السرعة، إلى جانب وسائد هوائية متعددة، كما تتوفر أنظمة لمراقبة انتباه السائق، وفرامل الطوارئ التلقائية، وحساسات أمامية وخلفية تسهم في تسهيل الاصطفاف، مدعومة بكاميرا محيطية.

