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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

فخامة التصميم الرياضي .. ماذا تقدم "لينك آند كو 900" 2025 الجديدة كليًا؟

لينك اند كو 900
لينك اند كو 900
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كشفت لينك اند كو عن أحدث اصداراتها التي تحمل نفس اللقب مع إضافة الرقم 900، وتعد هذه النسخة واحدة من أفخم السيارات الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV المطروحة حديثًا، وتعتمد هذه النسخة على مجموعة من التقنيات العصرية، مع قدرات فنية هجينة.

القدرات الفنية للسيارة لينك اند كو 900 

 

تعتمد السيارة لينك اند كو 900 على محركات كهربائية مدعومة بمحرك 1500 سي سي أو2000 سي سي، مما يمنحها أفضلية التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 5 ثواني.

لينك اند كو 900 

تصميم السيارة لينك اند كو 900 وأبعادها الخارجية 

 

ترتكز السيارة لينك اند كو 900 على قاعدة عجلات بطول 3160 مم، بينما تقدر نسبة الطول بحوالي 5240 مم، و1999 مم للعرض الكلي، وارتفاع يبلغ 1810 مم، وجنوط رياضية خماسي الاضلاع بشكل متشعب مع طلاء باللون الفضي.

لينك اند كو 900 

دعمت السيارة بمنظومة ضوئية حديثة تتضمن المصابيح الأمامية والفوج لايت، كما حصلت على مقابض مخفية للأبواب، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات LED، وخيارات بصرية باللون الفضي والأبيض، والأزرق، بالإضافة إلى الرمادي والأسود.

تجيهزات السيارة لينك اند كو 900 

 

تتمتع السيارة لينك اند كو 900 بمقصورة داخلية عصرية مع فرش أبيض من الجلد الفاخر ونابا، مزود بثقوب صغيرة، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، وشاشة عملاقة قياسها 30 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو 6K، عجلة قيادة تدعم أوامر التحكم، فرامل يد كهربائية، ناقل سرعات أوتوماتيكي.

لينك اند كو 900 

تضم السيارة لينك اند كو 900 حساسات حركة أمامية وخلفية، زجاج خلفي مظلل، طاولة داخلية ناحية المقاعد، مصابيح خلفية مسحوبة وبشكل متصل، مع إضاءة متعددة المقاطع، إضافة إلى تصميم خارجي أنيق ضمن فئة الـ SUV الرياضية.

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