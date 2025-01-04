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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| هاتشباك بـ 115 ألف جنيه موفرة للبنزين.. كيا سبورتاج 2024 كسر زيرو بهذا السعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات
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نشر موقع صدى البلد مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية.

لمحبي كسر الزيرو.. سعر كيا سبورتاج 2024 في مصر
تمكنت إصدارات كيا الكورية الجنوبية من تحقيق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، ولعل من أبررز إصداراتها المطروحة محليًا هي النسخة سبورتاج، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

أسعار ومواصفات فورد اكسبلورر 2025 بعد طرحها في السعودية | صور
تواصل علامة فورد الأمريكية من تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي للسيارات، بعد طرح النسخة الجديدة من سيارة فورد اكسبلورر موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، بسعر يبدأ من 191 ألف ريال سعودي.

200 ألف جنيه .. اركب سيارة فبريكا موديل 2016
حققت سيارات لادا شهرة كبيرة داخل السوق المصري، لما تتمتع به من إعتمادية وسعر مناسب بحسب الموديلات والطرازات المطروحة، وتعد السيارة جرانتا واحدة من أبرز هذه الاصدارات، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان مع طرح جيلها الجديد.

رقم 1 و4 و5 .. لوحات معدنية مميزة "مزايدة جديدة" | أسعار وتفاصيل
نشر موقع لوحتك دوت كوم التابع للادارة العامة لتنظيم معلومات المرور بوزارة الداخلية، مجموعة جديدة من اللوحات المعدنية ذات الطابع المميز، والتي تتم عن طريق المزايدة.

موفرة للبنزين 800 CC .. سيارة هاتشباك سعرها 115 ألف جنيه
يبحث الكثير عن سيارة موفرة للوقود مع تمتعها بجانب كبير من الاعتمادية، ويضم السوق المصري عددا كبيرا من هذا النوع، أشهرها النسخة سوزوكي ماروتي، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة في مصر لهذا السبب.

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