لمحبي كسر الزيرو.. سعر كيا سبورتاج 2024 في مصر

تمكنت إصدارات كيا الكورية الجنوبية من تحقيق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، ولعل من أبررز إصداراتها المطروحة محليًا هي النسخة سبورتاج، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

ظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة "كسر الزيرو"، ضمن فئات SPECIAL EDITION، مع مفهوم الفبريكا بشكل كامل داخليًا وخارجيًا، وعدد كيلومترات لا يتجاوز 1000 كم.

السيارة كيا سبورتاج

تجهزات سيارة كيا سبورتاج فئة SPECIAL EDITION

تحتوي كيا سبورتاج فئة SPECIAL EDITION على فتحة سقف كهربائية بانوراما، عدد 2 مقعد كهربائي أمامي مع خاصية التبريد والتسخين، 6 أوضاع للقيادة، عجلة قيادة مالتي فانكشن مدعومة بسخانات، مثبت سرعة، حساسات ركن أمامي وخلفي، كاميرا للمتابعة، بصمة للأبواب.

السيارة كيا سبورتاج

تضم السيارة كيا سبورتاج فئة SPECIAL EDITION خاصية الحقيبة الكهربائية، شاشة تعمل باللمس، نظام ترفيهي صوتي، جنوط 19 بوصة، مصابيح LED امامية وخلفية، وسائل حماية تتضمن رصد النقاط العمياء، مرايات كهربائية جانبية ضم، فرامل بنظام ABS و EBD، ووسائد هوائية للحماية، إنذار، إيموبليزر، نوافذ كهربائية لجميع الأبواب.

السيارة كيا سبورتاج

القدرات الفنية للسيارة كيا سبورتاج فئة SPECIAL EDITION

تعتمد سيارة كيا سبورتاج 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار طراز DSG.

السيارة كيا سبورتاج

سعر السيارة كيا سبورتاج فئة SPECIAL EDITION "كسر زيرو"

رصدت السيارة كيا سبورتاج فئة SPECIAL EDITION التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بحالة "كسر الزيرو" موديل 2024 بسعر يبلغ 2 مليون و150 ألف جنيه.