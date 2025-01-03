موفرة للبنزين 800 CC .. سيارة هاتشباك سعرها 115 ألف جنيه

يبحث الكثير عن سيارة موفرة للوقود مع تمتعها بجانب كبير من الاعتمادية، ويضم السوق المصري عددا كبيرا من هذا النوع، أشهرها النسخة سوزوكي ماروتي، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة في مصر لهذا السبب.

وتأتي السيارة سوزوكي ماروتي بتصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الهاتشباك، وهي فئة تجذب الكثير خاصة السائقين الجدد، نسبة إلى أبعادها الخارجية المتقاربة نسبيًا، وجاءت هذه السيارة بطول كلي يقدر بـ 3335 مم، وعرض يبلغ 1440 مم.

بينما ترتكز السيارة سوزوكي ماروتي على قاعدة عجلات طولها 2175 مم، وبتصميم رباعي الأبواب، إضافة إلى باب خلفي خاص بمساحة التخزين، وإطارات 13 بوصة مدعومة بجنوط حديدية قابلة للتعديل، ومصابيح بسيطة تتوسطها شبكة صغيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية.

سوزوكي ماروتي

حصلت السيارة سوزوكي ماروتي على صادم أمامي وخلفي باللون الأسود، وإشارات جانبية ناحية الرفارف، ومقصورة داخلية تتسع إلى 4 أو 5 أشخاص، فقد تبدو مناسبة للعائلة الصغيرة أو الشباب، بالاضافة إلى وجود نظام صوتي ترفيهي معدل.

سوزوكي ماروتي

محرك السيارة سوزوكي ماروتي ومعدل استهلاك البنزين

تعتمد السيارة سوزوكي ماروتي على محرك بقوة 37 حصانا سعة 800 سي سي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 59 نيوتن متر عند 3000 دورة في الدقيقة، مقترن بناقل سرعات 5 غيارات يدوي، وتقنية الجر الأمامي للعجلات، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بحوالي 4 لترات عند خوض مسافة قدرها 100 كيلومتر.

سوزوكي ماروتي

سعر السيارة سوزوكي ماروتي في سوق المستعمل

رُصدت احدى سيارات سوزوكي ماروتي في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا وبسعر يبلغ 115 ألف جنيه لموديل 2010، وننصح دومًا بالكشف الجيد من قبل المتخصصين قبل اتمام عملية شراء أي سيارة مستعملة.