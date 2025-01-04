تويوتا كامري تحصل على إصدار خاص GLORIOUS .. صور

تواصل علامة تويوتا اليابانية من تألقها داخل السوق الصيني، بعد الكشف عن أحدث إصداراتها ضمن موديلات كامري، والتي تحمل اللقب GLORIOUS EDITION.

وجاء مشروع السيارة تويوتا GLORIOUS EDITION بالتعاون مع GAC، حيث إعتمدت على تصميم يحمل بعض الترقيات المميزة، وبإطلالة السيدان، مع طلاء خارجي باللون الرمادي الداكن، وجنوط رياضية قياسها 19 بوصة.

تويوتا GLORIOUS EDITION

ظهرت السيارة تويوتا GLORIOUS EDITION بشبكات أمامية لامعة باللون الأسود، مع مصابيح أمامية تتسم بالشراسة مزودة بإضاءة LED، وصادم رياضي ودعامات جانبية ناحية العتب، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.

تويوتا GLORIOUS EDITION

تجهيزات سيارة تويوتا GLORIOUS EDITION

تضم السيارة تويوتا GLORIOUS EDITION سقف بانوراما، نظام ترفيهي صوتي مكون من مكبرات DYNAUDIO، وشاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، بالاضافة إلى شاشة اخرى تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد أوتو، مع إضاءة داخلية محيطة تتكون من 64 لون، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعد من الجلد.

تويوتا GLORIOUS EDITION

الأداء الفني للسيارة تويوتا GLORIOUS EDITION

تعتمد السيارة تويوتا GLORIOUS EDITION على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، بتقنية "هايبرد"، ونظام الدفع الأمامي، تستطيع السيارة أن تنتج قوة إجمالية قدرها 197 حصانا و188 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

تويوتا GLORIOUS EDITION

سعر السيارة تويوتا GLORIOUS EDITION المخصصة للسوق الصيني

تبدأ أسعار السيارة تويوتا GLORIOUS EDITION في السوق الصينية من 27.800 دولار أمريكي.