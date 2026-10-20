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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع

الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع
الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع
رنا عصمت

 الفستق الحلبي من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، إذ يحتوي على البروتين والألياف والدهون غير المشبعة، إلى جانب البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6، وهي عناصر تساعد على دعم وظائف الجسم والحفاظ على نظام غذائي متوازن.

وتشير نتائج عدد من الدراسات إلى أن تناول الفستق ضمن نظام غذائي صحي قد يساعد على تحسين مستويات الدهون في الدم، بما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، خاصة عند تناوله بدلًا من الوجبات الخفيفة الغنية بالدهون غير الصحية أو الملح الزائد.

الفستق والشعور بالشبع

من أبرز مميزات الفستق احتواؤه على البروتين والألياف، وهما عنصران يساعدان على الإحساس بالشبع لفترة أطول نسبيًا، ما قد يساهم في تنظيم الشهية عند تناوله بكميات مناسبة. كما أن تناوله ضمن نظام غذائي متوازن قد يكون خيارًا جيدًا لمن يرغبون في التحكم في أوزانهم، دون الاعتماد على الحرمان من الطعام.

دعم صحة القلب

يحتوي الفستق على دهون غير مشبعة، وهي من أنواع الدهون التي يمكن أن تساعد على تحسين جودة النظام الغذائي عند استخدامها بدلًا من الدهون المشبعة. كما يوفر معادن ومركبات نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة، وقد تسهم في دعم صحة الأوعية الدموية.

هل يجب تناوله يوميًا؟

يمكن إدخال الفستق ضمن النظام الغذائي بكميات معتدلة، مع تفضيل الأنواع غير المملحة أو قليلة الملح، خصوصًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى تقليل الصوديوم. ورغم فوائده، فإنه يحتوي على سعرات حرارية، لذلك يُفضّل تناوله بدلًا من الوجبات الخفيفة الأخرى، وليس بالإضافة إلى كميات كبيرة من الطعام.

ويظل الفستق غذاءً داعمًا للصحة، وليس علاجًا مستقلًا لأمراض القلب أو وسيلة مضمونة لإنقاص الوزن.

المصدر هيلثي لاين 

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الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع

الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع
الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع
الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع

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