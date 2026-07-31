الفول السوداني أم الفستق.. أيهما أفضل لخسارة الوزن؟

يحتوي كل من الفستق والفول السوداني على فوائد صحية عديدة، ولكن هل أحدهما أفضل من الآخر لإنقاص الوزن؟ عند المقارنة بينهما لهذا الغرض، من المهم مراعاة ليس فقط السعرات الحرارية، بل أيضاً العناصر الغذائية التي تُشعرك بالشبع والرضا، مما يُسهّل الحفاظ على عجز في السعرات الحرارية على المدى الطويل .

فوائد الفول السوداني لإنقاص الوزن

الفول السوداني وجبة خفيفة شائعة قد تدعم فقدان الوزن بطرق متنوعة، أولاً، يحتوي على مزيج مُرضٍ من البروتين والألياف والدهون غير المشبعة المفيدة للقلب - وهي ثلاثة عناصر غذائية تعمل معًا على إبطاء عملية الهضم، وتعزيز الشعور بالشبع ، وكبح الجوع.

يعد الفول السوداني منخفض الكربوهيدرات بطبيعته، كما أن محتواه من البروتين والدهون الصحية يُساعد على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات عند تناوله كجزء من وجبة أو وجبة خفيفة، وهذا بدوره يُساهم في استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل انخفاض الطاقة المفاجئ، مما يُساعد على الحدّ من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويُسهّل الحفاظ على عادات الأكل الصحية على المدى الطويل.

على الرغم من أن الفول السوداني ليس طعامًا سحريًا لفقدان الوزن، إلا أن تركيبته الغذائية الفريدة قد تساعد في دعم الشعور بالشبع والصحة الأيضية العامة عند إدراجه كجزء من نظام غذائي متوازن ومنضبط السعرات الحرارية

فوائد الفستق في إنقاص الوزن

يُعد الفستق خيارًا ممتازًا آخر لدعم فقدان الوزن، حيث يقدم العديد من الفوائد نفسها التي يقدمها الفول السوداني.

توفر حصة 1 أونصة 162 سعرة حرارية، و6 غرامات من البروتين، و3 غرامات من الألياف، و13 غرامًا من الدهون، مما يوفر مزيجًا مشابهًا من العناصر الغذائية التي تبقيك شبعانًا وراضيًا.

وهذا ما يجعلها خياراً ذكياً عندما تحاول الحفاظ على عجز في السعرات الحرارية دون الشعور بأنك تضحي بالكمية أو الرضا.

على الرغم من أن الفرق ضئيل، إلا أن الفستق يوفر أليافاً أكثر قليلاً من الفول السوداني، مما يساعد على دعم الشعور بالشبع وصحة الجهاز الهضمي.

كما تعمل الألياف كمواد حيوية، حيث تغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة التي تلعب دورًا في الصحة الأيضية العامة وإدارة الوزن

أيهما أفضل لإنقاص الوزن؟

الفستق قد يتمتع بميزة طفيفة فيما يتعلق بحجم الحصة، مما قد يساعد البعض على الشعور بمزيد من الشبع.