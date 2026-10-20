«طلعوا الشتوي».. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء: شبورة وأمطار وانخفاض الحرارة ليلًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، مشيرة إلى اختلاف الأجواء بين ساعات النهار والليل، مع فرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق، وتكوّن شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق، إلى جانب نشاط الرياح الذي يزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل وفقاً لما ذكره صباح الخير يا مصر.

ومن المتوقع أن تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على مناطق شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يكون الطقس حارًا على جنوب الصعيد.

الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء ملابس مناسبة لبرودة الليل

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين ضرورة الاستعداد للتغير في درجات الحرارة بين النهار والليل، مع اصطحاب جاكيت عند الخروج خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى، وما يصاحبه من شعور بالبرودة.

تأتي هذه التوصيات في ظل التباين المتوقع في درجات الحرارة على مدار اليوم، إذ تختلف الأجواء نهارًا عن ساعات الليل، ما يستدعي اختيار الملابس المناسبة لتجنب التعرض للبرودة، لا سيما خلال فترات الصباح الأولى والعودة إلى المنازل ليلًا.

شبورة مائية قد تكون كثيفة على الطرق صباحًا

وحذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، ووسط سيناء.

وأشارت التوقعات إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا في بعض المناطق، وهو ما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، والانتباه إلى انخفاض مستوى الرؤية على الطرق التي تتأثر بتكوّن الشبورة.

فرص سقوط أمطار على الإسكندرية ودمياط وبورسعيد

وبشأن فرص سقوط الأمطار، توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، مع احتمالية أن تصبح متوسطة أحيانًا على بعض المناطق.

وتشمل المناطق الأكثر عرضة لهذه الفرص الإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، على فترات متقطعة، وفقًا للتوقعات المعلنة لحالة الطقس.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع احتمالية امتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط الرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس

ومن المتوقع أيضًا نشاط الرياح على أغلب أنحاء البلاد، خاصة خلال ساعات الليل، وهو ما يسهم في زيادة الإحساس ببرودة الأجواء، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

وتشير توقعات الطقس إلى أهمية متابعة النشرات الجوية، خصوصًا بالنسبة للمواطنين الذين يخرجون في الصباح الباكر أو يعودون إلى منازلهم في ساعات الليل، مع الانتباه إلى الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار في المناطق المحددة.

نصائح للمواطنين للتعامل مع طقس الثلاثاء

وفي ضوء توقعات حالة الطقس، يُنصح المواطنين بارتداء ملابس مناسبة عند الخروج ليلًا وفي الصباح الباكر، والقيادة بحذر على الطرق التي قد تتأثر بالشبورة المائية، إلى جانب متابعة تحديثات الطقس قبل التنقل بين المحافظات، خاصة في المناطق المتوقع سقوط الأمطار بها.

وتظل هذه التوقعات مرتبطة بالتغيرات الجوية، لذلك يُفضل متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة أي مستجدات بشأن حالة الطقس خلال اليوم.