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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من اليوم وحتى الغد.. مناورة إسرائيلية بالضفة وتحركات مكثفة للقوات

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مناورة عسكرية بالضفة الغربية المحتلة، تبدأ ظهر اليوم وتستمر حتى ظهر غدٍ، وسط تحركات مكثفة للقوات والطائرات والمركبات، مع توقعات بسماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في المنطقة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن المناورة ستشهد نشاطًا عسكريًا مكثفًا في إطار تدريبات تهدف، بحسب روايته، إلى تعزيز قدرات القوات ورفع مستوى جاهزيتها العملياتية.

وأضاف أن التدريب يأتي ضمن أنشطة الفرقة العسكرية، بهدف الاستعداد لمهام الدفاع، وتحسين القدرة على التعامل مع السيناريوهات المعقدة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن المناورة تتضمن تحركات ميدانية للقوات والآليات والطائرات، لافتًا إلى أن أصوات إطلاق النار والانفجارات المتوقعة تأتي في إطار التدريب، وأنه لا توجد مخاوف من وقوع حادث أمني، وفقًا لإعلانه.

ومن المقرر أن تستمر المناورة حتى ظهر غدٍ، وسط متابعة للتحركات العسكرية التي ستشهدها المنطقة خلال فترة التدريب.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة إطلاق نار وانفجارات الجيش الإسرائيلي إسرائيل

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