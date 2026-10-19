هجوم بالحجارة على سيارة مرشحة إسرائيلية يمينية خلال جولة في الضفة الغربية

تعرضت سيارة كانت تقل المرشحة اليمينية الإسرائيلية فلور حسن ناحوم للرشق بالحجارة خلال جولة في بلدة ترمس عيا الفلسطينية شمال رام الله بالضفة الغربية.

وأظهرت صور الحادث نافذة محطمة وركاباً يضطرون للانحناء بينما يحاول السائق حمايتهم.وكانت حسن ناحوم - نائبة رئيس بلدية القدس السابقة والمرشحة الخامسة على قائمة حزب "عمخا إسرائيل" (شعب إسرائيل) الذي أسسه الجنرال السابق عوفر فينتر - تشارك في جولة نظمت بالتعاون مع حركة "ريغافيم" الناشطة في قضايا الأراضي في الضفة الغربية، وضمت شخصيات مؤثرة وقادة رأي دوليين بهدف إطلاعهم على الوضع على أرض الواقع.

رواية الحزب

وبحسب رواية الحزب، حاصر الأهالي المجموعة أثناء مغادرتها القرية قبل رشقها بالحجارة وأشياء أخرى. وقالت حسن ناحوم لموقع "يديعوت أحرونوت" إن بعض السكان أمروا الوفد في البداية بالمغادرة ثم استدعوا أطفالاً بدأوا برشق الحجارة.

وتُعرف حسن ناحوم المحامية ونائبة رئيس بلدية القدس السابقة بنشاطها الدولي وجهودها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ودول الخليج، وشاركت في مبادرات التعاون التي انطلقت عقب اتفاقيات أبراهام.