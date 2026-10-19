الإمارات تدين اعتداء المستوطنين على وفد دبلوماسي أوروبي في الضفة الغربية المحتلة

أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الذي تعرض له وفد دبلوماسي أوروبي خلال زيارة إلى قرية الطيبة في الضفة الغربية المحتلة، من جانب المستوطنين الإسرائيليين.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان اليوم / الاثنين / أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن هذا العمل يمثل خرقًا واضحًا للقوانين وللمواثيق والأعراف الدولية، التي تضمن الحماية الكاملة للدبلوماسيين وللبعثات الدبلوماسية، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تُفاقم من الوضع المتدهور في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.

وطالبت الوزارة بضرورة التحقيق في مثل هذه الانتهاكات بشكل مستقل وشفاف ومعاقبة المتسبّبين، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

وشدّدت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تُهدد حل الدولتين.