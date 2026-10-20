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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالحصول على الجنسية الأجنبية

وزير الداخلية
وزير الداخلية
إسلام دياب

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 1569 لسنة 2026 بالسماح لـ 21 مواطنًا (أولهم سليمان أحمد سليمان عبد الوهاب وآخرهم إسلام أحمد بيومى السيد الفقى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

قرر في مادته الأولى بأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم سليمان أحمد سليمان عبد الوهاب وآخرهم إسلام أحمد بيومى السيد الفقى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. 

وجاءت أسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية كالتالي: 

1 سليمان أحمد سليمان عبد الوهاب الدقهلية 1/1/1985 الألمانية

2 صمويل يوسف شاكر جندى أبو السعد سويسرا 28/6/2008 

3 محمد مصطفى دياب جمعة العاوور ليبيا 18/2/1982 

4 أحمد حازم جمال يوسف عطا الله القاهرة 3/7/1983 

5 الطفل آسر إبراهيم أحمد يوسف حماد القاهرة 1/1/2010 

6 رشا حسن عبد العزيز حسن القاهرة 2/2/1979 

7 شيماء طاهر عبده أحمد مكاوى الكويت 20/10/1996  

8 سحر عبد الرحمن عثمان فنديس الدقهلية 22/6/1980 التركية 

9 ريهام محمد أباظة سيد أحمد أحمد عطية الدقهلية 10/6/1981  

10 محمد جلال عبد المقصود السيد القاهرة 21/12/1981  

11 إيهاب خالد سالم سرحان فلسطين 29/6/2007 الفلسطينية 

12 محمد نبيل مضيوف مزيد أبو ضهير فلسطين 9/12/2007 

13 مروان محمد مطاوع عبد الهادى ناجى القاهرة 16/7/2005 

14 محمد يسن محمد منصور القاهرة 29/12/1956 الكندية 

15 أحمد عمرو إبراهيم الدسوقى الشاهد كندا 18/11/2005 

16 عزت عبد الله محمد عزت عبد الله فخر الدين السويد 6/8/2016 السويدية 

17 بسيونى فادى عبده البسيونى المرسى فرنسا 7/7/2006 الفرنسية 

18 آدم محمد حيدر محمد عبد المنعم أمريكا 20/4/2008 الأمريكية 

19 كريم إبراهيم محمود إبراهيم حميد روسيا 24/3/2005 الروسية 20 سمير ممدوح حسان عبد الفتاح البربرى كفر الشيخ 10/6/2001 موزمبيق 

21 إسلام أحمد بيومى السيد الفقى القاهرة 5/1/1989 الهولندية.

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