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4 انتصارات و12 هدفًا.. أرقام تكشف تفوق الزمالك على بترول أسيوط قبل لقاء الليلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

4 انتصارات و12 هدفًا.. أرقام تكشف تفوق الزمالك على بترول أسيوط قبل لقاء الليلة

الزمالك
الزمالك
محمود أحمد

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختبارًا جديدًا في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز عندما يلتقي بترول أسيوط مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة من موسم 2026-2027 في مواجهة تتجاوز حساباتها مجرد المنافسة على النقاط الثلاث إذ تمثل فرصة مهمة أمام الفريق الأبيض لاستعادة توازنه المحلي وتقليص الفارق مع المتصدر بعد خسارة مباراة القمة أمام الأهلي.

ويخوض الزمالك اللقاء في ظل رغبة واضحة في تجاوز آثار الهزيمة الأخيرة واستعادة الثقة قبل الدخول في مرحلة جديدة من المنافسات المحلية والقارية بينما يطمح بترول أسيوط إلى استغلال المواجهة الصعبة أمام أحد كبار الكرة المصرية لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب.

وتمنح الأرقام التاريخية الزمالك أفضلية قبل المواجهة المرتقبة لكن حسابات الملعب تفرض على الفريق الأبيض التعامل بجدية مع المباراة خاصة أن المنافسة على القمة لا تسمح بإهدار المزيد من النقاط في ظل اتساع الفارق مع بيراميدز.

الزمالك أمام اختبار استعادة التوازن بعد خسارة القمة

تأتي مواجهة بترول أسيوط في توقيت مهم بالنسبة إلى الزمالك الذي يسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات في الدوري المصري بعدما تلقى خسارة أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون مقابل في الجولة السادسة وهي النتيجة التي فرضت ضغوطًا إضافية على الفريق في سباق المنافسة على اللقب.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة متأخرًا بفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة وهو ما يجعل الفوز على بترول أسيوط ضرورة مهمة للحفاظ على فرص الفريق في الاقتراب من القمة وعدم منح منافسيه فرصة توسيع الفارق خلال الجولات المقبلة.

وتدرك إدارة الزمالك والجهاز الفني أن خسارة القمة لا تعني نهاية المنافسة لكنها تفرض ضرورة الرد سريعًا داخل الملعب من خلال تحقيق نتيجة إيجابية تعيد الهدوء إلى الفريق وتمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل استكمال الاستحقاقات المقبلة.

ولا تقتصر أهمية المباراة على حصد النقاط الثلاث إذ يحتاج الزمالك إلى استعادة التوازن الفني بعد مواجهة الأهلي والعمل على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال القمة حتى يتمكن من تقديم أداء أكثر فاعلية خلال المباريات المقبلة.

بترول أسيوط يبحث عن مفاجأة أمام أحد الكبار

على الجانب الآخر يخوض بترول أسيوط المواجهة بطموحات مختلفة إذ يسعى الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء والشهرة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك تمنحه دفعة مهمة في صراع تحسين موقعه بجدول الترتيب.

ويحتل بترول أسيوط المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط وهو ما يضع الفريق أمام تحدٍ مهم من أجل الابتعاد عن المناطق المتأخرة خاصة مع إدراكه أن المباريات أمام الفرق الكبرى تمثل فرصة لتحقيق نتائج استثنائية قد تغير حسابات الفريق في بداية الموسم.

ورغم صعوبة المهمة أمام الزمالك فإن بترول أسيوط يدخل المباراة مدركًا أن الضغوط الأكبر تقع على منافسه الذي يحتاج إلى الفوز لتعويض خسارته الأخيرة ومواصلة مطاردة بيراميدز على الصدارة.

وقد تمثل هذه المعطيات فرصة أمام الفريق الصاعد للتعامل مع اللقاء بهدوء ومحاولة استغلال أي أخطاء دفاعية أو مساحات يتركها لاعبو الزمالك خلال الاندفاع الهجومي بحثًا عن هدف مبكر.

ويحتاج بترول أسيوط إلى التركيز والانضباط طوال دقائق المباراة خصوصًا أمام فريق يمتلك خبرات أكبر في التعامل مع المواجهات الصعبة ويبحث عن حسم اللقاء سريعًا لتجنب الدخول في حسابات معقدة.

وستكون قدرة الفريق على الصمود أمام الضغط الهجومي للزمالك أحد العوامل المهمة في تحديد شكل المواجهة إلى جانب استغلال الفرص التي قد تتاح له في محاولة للخروج بنتيجة تمنحه دفعة قوية في مشواره بالدوري الممتاز.

التاريخ ينحاز إلى الزمالك قبل المواجهة المرتقبة

وتمنح المواجهات السابقة بين الزمالك وبترول أسيوط الفريق الأبيض أفضلية واضحة قبل لقاء الثلاثاء بعدما التقى الفريقان في 7 مباريات سابقة بمختلف المناسبات التي جمعتهما في الدوري المصري.

وحقق الزمالك الفوز في 4 مباريات مقابل انتصار وحيد لبترول أسيوط بينما انتهت مباراتان بالتعادل ليعكس سجل المواجهات تفوقًا نسبيًا للفريق الأبيض قبل تجدد اللقاء بينهما في الموسم الحالي.

وعلى مستوى الأهداف سجل لاعبو الزمالك 12 هدفًا خلال المواجهات السبع بينما أحرز بترول أسيوط 7 أهداف وهو ما يعزز أفضلية الأبيض من الناحية الرقمية دون أن يعني ذلك ضمان تكرار النتائج السابقة في المباراة المقبلة.

وتعود أول مواجهة بين الفريقين إلى 5 نوفمبر 2006 عندما تعادلا بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز في لقاء شهد بداية سجل المواجهات المباشرة بين الناديين.

أما آخر لقاء جمع الزمالك وبترول أسيوط فكان في 13 مايو 2010 وانتهى بفوز الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف ليكون الانتصار الأكبر في آخر مواجهة مسجلة بين الطرفين وفقًا للأرقام المتاحة.

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