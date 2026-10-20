مدبولي: إنشاء 22 مدينة جديدة بعد 2014 لمواجهة التكدس السكاني

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك عدة تساؤلات طُرحت بشأن التنمية الحضرية والعمرانية، من بينها إنشاء المدن الجديدة، وأسباب إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وأضاف رئيس الوزراء أن إحدى أهم القضايا الجوهرية التي تواجه مصر تتمثل في تركز السكان والعمران في نحو 7% فقط من مساحة البلاد، منذ عهد الفراعنة وحتى القرن العشرين.

وأشار إلى أن عدد سكان مصر بلغ 10 ملايين نسمة مع بداية القرن العشرين، وارتفع إلى 18 مليون نسمة في منتصف القرن، بينما وصل حاليًا إلى نحو 110 ملايين نسمة، متسائلًا: «هل كانت نسبة الـ7% من مساحة مصر تستوعب 110 ملايين نسمة؟».

وأوضح أن الدولة لم يكن أمامها خيار سوى التوسع العمراني ومضاعفة مساحة المعمور المصري، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2014، أنشأت الدولة 22 مدينة جديدة بهدف استيعاب الزيادة السكانية وتخفيف التكدس في المناطق المأهولة بالسكان.

وتابع رئيس الوزراء أن الدولة تسبق المواطن بالتنمية حتي لا يقوم المواطنين بإنشاء مساكن عشوائيه لافتا إلى أن هناك مخطط التنمية القومي حتي عام ٢٠٥٢، لمواجهة التحديات في هذا المجال .