وزير البترول: مصر أمّنت الطاقة لأكثر من 110 ملايين شخص

أكد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر استطاعت أن تحمي الطاقة وتؤمنها لأكثر من 110 ملايين شخص، وفى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم كل الدعم لتخطى التحديات.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول. وأكد على دور الإسكندرية الذي يستمر في الاتصال والوصول بمصر لتصبح قاعدة للانتاج والطاقة في المنطقة .



وأضاف أنه منذ عامين لم يكن الوضع مثل الآن واستطعنا أن نسدد كامل مستحقات الشركاء ونجحنا في ذلك.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية تضع رؤية واضحة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول سبتمبر عام 2028.

وأكد أن موقع مصر الجغرافي يزيد من أهميتها الاقتصادية لتكون مركز للطاقة ولذلك نثق في التعاون مع الشركاء من الشركات العالمية لسنوات طويلة.