أخطاء في المكياج قد تجعل ملامحك تبدو أكبر سنًا.. تجنبيها

تقع كثير من النساء في أخطاء بسيطة عند وضع المكياج، دون الانتباه إلى أنها قد تجعل ملامح الوجه تبدو أكبر سنًا، بدلًا من إبراز جمالها ومنحها مظهرًا حيويًا ومشرقًا. فاختيار كريم الأساس غير المناسب، أو المبالغة في استخدام البودرة، أو رسم الحواجب بطريقة حادة، كلها تفاصيل قد تؤثر في النتيجة النهائية للمكياج.

أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا

وفي هذا السياق، توضح خبيرة التجميل منى محمد، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحصول على إطلالة شبابية لا يتطلب استخدام عدد كبير من مستحضرات التجميل، بل يعتمد على اختيار المنتجات المناسبة لطبيعة البشرة، وتوزيعها بطريقة صحيحة، مع مراعاة شكل الوجه وملامحه.

أخطاء في المكياج تجعلك تبدين أكبر سنًا

أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا

هناك مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تؤثر في مظهر البشرة والوجه عند وضع المكياج، ومن أبرزها ما يلي:

1. استخدام كريم أساس ثقيل

قد يؤدي وضع طبقات كثيفة من كريم الأساس إلى إبراز الخطوط الدقيقة والتجاعيد، خاصة إذا كانت البشرة جافة أو تعاني من نقص الترطيب. كما أن اختيار درجة غير مناسبة للون البشرة قد يجعل الوجه يبدو باهتًا أو غير طبيعي.

لذلك، يُفضل اختيار كريم أساس بتركيبة مناسبة لنوع البشرة، مع توزيعه بطبقة خفيفة ومتساوية، والتركيز على المناطق التي تحتاج إلى تغطية إضافية بدلًا من وضع كميات كبيرة على كامل الوجه.

2. الإفراط في استخدام البودرة

تستخدم بعض النساء البودرة بكميات كبيرة لتثبيت المكياج وتقليل لمعان البشرة، لكن الإفراط فيها قد يجعل الوجه يبدو جافًا، كما يمكن أن يبرز الخطوط الدقيقة، خصوصًا حول العينين والفم.

والأفضل استخدام كمية بسيطة من البودرة في المناطق التي تحتاج إلى تثبيت، مع تجنب تكديسها على المناطق الجافة أو التي تظهر فيها الخطوط بوضوح.

3. اختيار الكونسيلر بدرجة فاتحة جدًا

من الأخطاء الشائعة اختيار كونسيلر أفتح من لون البشرة بدرجات كثيرة، اعتقادًا بأنه يمنح العينين مظهرًا أكثر إشراقًا. لكن هذا الاختيار قد يلفت الانتباه إلى الخطوط الدقيقة، ويجعل منطقة أسفل العين تبدو غير متناسقة مع بقية الوجه.

لذلك، يُفضل اختيار درجة قريبة من لون البشرة أو أفتح بدرجة بسيطة، مع وضع كمية مناسبة ودمجها جيدًا للحصول على مظهر طبيعي.

4. رسم الحواجب بطريقة حادة

يمكن أن تؤثر طريقة رسم الحواجب في ملامح الوجه بالكامل، فالحواجب المرسومة بخطوط داكنة وحادة قد تمنح الوجه مظهرًا قاسيًا، خاصة عندما تكون بعيدة عن الشكل الطبيعي للحاجبين.

ومن الأفضل ملء الفراغات بخطوط خفيفة تشبه الشعيرات الطبيعية، واختيار لون مناسب للون الشعر، مع تجنب المبالغة في تحديد بداية الحاجب أو رسم قوس مرتفع بشكل غير متناسق مع الوجه.

5. المبالغة في رسم الآيلاينر

قد يؤدي رسم الآيلاينر بخط سميك جدًا حول العينين إلى جعل المظهر أكثر حدة، خاصة عند استخدام اللون الأسود بكثافة أسفل العين. كما أن رسم خط غير مناسب لشكل العين قد يجعلها تبدو أصغر.

ويمكن الحصول على إطلالة أكثر نعومة من خلال رسم خط رفيع بمحاذاة الرموش، مع اختيار شكل يتناسب مع طبيعة العين، وعدم المبالغة في تحديد الجفن السفلي.

6. اختيار ألوان أحمر الشفاه غير المناسبة

قد تؤثر درجات أحمر الشفاه وطريقة تحديد الشفاه في مظهر الوجه، فالألوان التي لا تتناسب مع لون البشرة أو التي تُستخدم مع تحديد داكن وواضح خارج حدود الشفاه قد تجعل الإطلالة تبدو غير طبيعية.

ويُفضل اختيار درجات متناغمة مع لون البشرة، مع تحديد الشفاه بلون قريب من لون أحمر الشفاه ودمجه جيدًا للحصول على مظهر متناسق.

7. وضع أحمر الخدود في مكان غير مناسب

يساعد أحمر الخدود على منح الوجه مظهرًا حيويًا، لكن وضعه بكميات كبيرة أو بطريقة لا تتناسب مع شكل الوجه قد يؤثر في توازن الملامح.

لذلك، يُفضل استخدام كمية بسيطة من أحمر الخدود ودمجها جيدًا، مع اختيار درجة مناسبة للبشرة، وتجنب الخطوط الواضحة التي تجعل المكياج يبدو ثقيلًا.

نصائح للحصول على مكياج يمنحك مظهرًا أكثر شبابًا

تؤكد قواعد المكياج الأساسية أهمية الاهتمام بترطيب البشرة قبل وضع المستحضرات، واختيار المنتجات المناسبة لطبيعتها، مع تجنب المبالغة في استخدام كريم الأساس والبودرة وألوان المكياج الداكنة.

كما يُنصح بالاعتماد على الدمج الجيد للمستحضرات، واختيار درجات تتناسب مع لون البشرة، والاهتمام بصحة الجلد وتنظيفه جيدًا قبل النوم، لأن تراكم المكياج قد يسبب تهيج البشرة لدى بعض النساء.