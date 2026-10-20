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إضافة جديدة لإنتاج الغاز.. تشغيل محطة مليحة بالصحراء الغربية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إضافة جديدة لإنتاج الغاز.. تشغيل محطة مليحة بالصحراء الغربية

لإضافة إنتاج جديد من الغاز ...تشغيل محطة مليحة بالصحراء الغربية في مرحلتها الثانية بالشراكة مع إيني الإيطالية
لإضافة إنتاج جديد من الغاز ...تشغيل محطة مليحة بالصحراء الغربية في مرحلتها الثانية بالشراكة مع إيني الإيطالية
أمل مجدى

أعلنت شركة إيني الإيطالية من خلال شركة عجيبة للبترول، وهي الشركة المشتركة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، عن إطلاق أنشطة بدء التشغيل لمشروع مليحة المرحلة الثانية في الصحراء الغربية بمصر.


ويمثل المشروع محطة رئيسية في تطوير مركز جديد لمعالجة الغاز داخل منطقة التزام مليحة المدمجة، كما سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمعالجة الغاز المنتج من حقول المنطقة بصورة كبيرة، بما يدعم نمو إنتاج الغاز محليًا وتعظيم الاستفادة من موارد مصر من الطاقة.

وقد صُممت المنشأة الجديدة لمعالجة ما يصل إلى 100 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا.


وتشمل المرحلة الثانية من مشروع مليحة نظامًا متكاملًا من البنية التحتية، يضم آبار التنمية، وشبكات تجميع الإنتاج، وخطوط النقل الرئيسية، وخطًا جديدًا مخصصًا لتصدير الغاز.


وستضمن هذه التسهيلات ربط الإنتاج الجديد بالبنية التحتية القائمة للغاز في مصر، بما يتيح الإسراع في تحقيق العائد الاقتصادي من الموارد وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

ويؤكد إطلاق المشروع دور إيني باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لمصر، ويجدد التزام الشركة الراسخ منذ سنوات بالمساهمة في تعزيز أمن الطاقة في البلاد، من خلال تنمية وتعظيم الاستفادة من قاعدة الموارد المتنوعة بالصحراء الغربية، التي تُعد إحدى أكثر مناطق قطاع الطاقة المصري الواعدة.


كما سيسهم المشروع في زيادة إتاحة الغاز الطبيعي للسوق المحلية، وقد جرى تطويره وفقًا لأعلى معايير التميز التشغيلي والسلامة والاستدامة البيئية.

وتعمل إيني في مصر منذ عام 1954، وتُعد حاليًا أكبر منتج للطاقة في البلاد، حيث بلغ إنتاجها من المحروقات نحو 242 ألف برميل مكافئ نفط يوميًا على أساس الحصة الإنتاجية للشركة خلال عام 2025. ومن خلال شركاتها التابعة ومشروعاتها المشتركة، تنشط إيني في كافة مجالات قطاع الطاقة، بما يشمل أنشطة الاستكشاف والتنمية والإنتاج في الصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وشرق البحر المتوسط.

وزير البترول مليحة وزارة البترول الغاز النفط

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