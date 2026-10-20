هيئة الطوارئ الأوكرانية: 3 قتلى و6 مصابين في هجوم استهدف كييف

أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية اليوم، عن سقوط 3 قتلى و6 مصابين جراء غارة جوية روسية استهدفت منشأة في منطقة أوبوخيف بمقاطعة كييف.

يأتي هذا الاستهداف في سياق موجة هجمات واسعة ومتبادلة بين الطرفين استخدمت فيها الطائرات المسيرة والصواريخ، حيث تركزت الضربات الروسية على منشآت حيوية ومناطق مختلفة في العاصمة الأوكرانية ومحيطها.



من جابنه، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إجراء مفاوضات مع روسيا بشأن إيران، مؤكداً أن الوضع المتعلق بطهران يسير بصورة جيدة، فيما شن هجوماً حاداً على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهماً إياه بعرقلة جهود إنهاء الحرب.

وقال ترامب إن واشنطن تتفاوض مع موسكو بشأن الملف الإيراني، معتبراً أن روسيا لم تفعل شيئاً في إيران، وأن ذلك أمر إيجابي.

وأضاف أن روسيا تستطيع تقديم مساعدة كبيرة لإيران، في إشارة إلى أهمية الدور الروسي في تطورات المواجهة مع طهران.

وتتوافق هذه التصريحات مع موقف أعلنه ترامب، الأحد، عبر منصته "تروث سوشيال"، حين قال إن موسكو تقدم دعماً محدوداً لإيران مقارنة بما تستطيع تقديمه، مؤكداً رغبته في استمرار هذا الوضع.