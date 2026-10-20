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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بتر ساق نائبة أسترالية تعرضت لحادث دهس بسيارة متعمد

بتر ساق نائبة أسترالية تعرضت لحادث دهس بسيارة متعمد
بتر ساق نائبة أسترالية تعرضت لحادث دهس بسيارة متعمد
أ ش أ

ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) أن نائبة مستقلة تبلغ من العمر 65 عاما وتعرف بنضالها ضد الفساد ومن أجل التصدي للتغير المناخي قد فقدت إحدى ساقيها جراء تعرضها للدهس بسيارة دفع رباعي بعد ظهر يوم الاثنين في "وانجاراتا"، على بعد ما يزيد قليلا عن 200 كيلومتر من ملبورن (جنوب شرق البلاد).

وقال رئيس الوزراء الاسترالى أنتونى ألبانيز ، في تصريح لبرنامج "صن رايز" (Sunrise) الصباحي الأسترالي اليوم /الثلاثاء/إن "النائبة خضعت لعملية جراحية لكن حالتها لا تزال حرجة".

ووفقاً للإذاعة الأسترالية، فقد فقدت النائبة هيلين هينز إحدى ساقيها.

وكان ألبانيزي قد صرح في اليوم السابق لهيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) قائلا: "لم يكن هذا حادثا، بل كان فعلا متعمدا . وأوضح أن النائبة "كانت تخرج أغراضا من صندوق سيارتها"، مشيرا إلى أن المعتدي عاد أدراجه باتجاهها بعد أن تجاوزها بسيارته.

وذكر شهود عيان لهيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) أنهم سمعوا صوتا قويا (ارتطاما) ورأوا امرأة عالقة بين سيارتين.

وتجري حاليا تحقيقات في الواقعة، حيث تتعاون الشرطة الفيدرالية مع أجهزة إنفاذ القانون المحلية لتحديد التهم المحتملة التي قد توجه للمعتدي، بما في ذلك تهمة الاعتداء على مسؤول عام، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات.

وأشار أنتوني ألبانيزي إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب قد دخلت على خط التحقيق، لكن الدافع وراء الهجوم لا يزال مجهولا.

ووصف ألبانيز الحادث بأنه "اختبار لهويتنا"، داعيا الأستراليين إلى التعامل مع خلافاتهم "بكل احترام".

وكانت هيلين هينز قد دخلت البرلمان في عام 2019، بعد أن عملت سابقا في مجالي التمريض والقبالة... وقد اكتسبت شهرتها بفضل مواقفها، لا سيما دعوتها لاتخاذ إجراءات أكثر حزما لمواجهة التغير المناخي. وقد حظيت بإشادة واسعة لنضالها من أجل الشفافية في العمل السياسي ومكافحة الفساد.

وعلى الرغم من أن العنف السياسي يعد أمرا نادرا في أستراليا، إلا أن الشرطة الفيدرالية رصدت في السنوات الأخيرة تزايدا مستمرا في التهديدات والإهانات الموجهة ضد المسؤولين السياسيين. وفي عام 2025، أنشأت الشرطة فريقا متخصصا للتحقيق في المجموعات والأفراد الذين يستهدفون البرلمانيين.

هيئة الإذاعة الأسترالية ABC نائبة مستقلة نضالها ضد الفساد التصدي للتغير المناخي رئيس الوزراء الاسترالى أنتونى ألبانيز

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