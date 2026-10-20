قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتدى مصر 2026 يفتح ملف التنمية العمرانية.. 1.9 مليون وحدة سكنية و6.4 ألف كم طرق في حصاد 12 عامًا
مدبولي: ضاعفنا مساحة المعمور إلى 14% لاستيعاب التكدس السكاني
وزير الصحة: اعتمدنا على خطة للتطوير تحدث بشكل مستمر منذ 12 عاما
مصدر باتحاد الكرة: نرفض عقوبات «فيفا» بحق حسام وإبراهيم حسن وزيكو.. وبدأنا تجهيز مستندات الاستئناف| خاص
مدبولي: 15 مليون مصري يسكنون المدن الجديدة.. والعلمين جذبت مليون سائح
دعاء اسم الله الأعظم لقضاء الحوائج.. 8 كلمات لا ترد الآن
مدبولي: إنشاء 22 مدينة جديدة بعد 2014 لمواجهة التكدس السكاني
إضافة جديدة لإنتاج الغاز.. تشغيل محطة مليحة بالصحراء الغربية
4 انتصارات و12 هدفًا.. أرقام تكشف تفوق الزمالك على بترول أسيوط قبل لقاء الليلة
هيئة الطوارئ الأوكرانية: 3 قتلى و6 مصابين في هجوم استهدف كييف
وزير البترول: مصر أمّنت الطاقة لأكثر من 110 ملايين شخص
تفاصيل حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نصف نقل أعلى الدائري اتجاه السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسط تكتم كبير.. هيجسيث يلتقي نتنياهو في إسرائيل سرًا.. فلماذا الآن؟

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي
محمد على

يقوم  بيت هيجسيث وزير الدفاع أو الحرب الأمريكي كما يفضل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا التوصيف،  بزيارة سرية إلى إسرائيل حيث التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقًا لمسؤول عسكري أمريكي كبير تحدث إلى شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية .

أكد مصدر ثانٍ مطلع على الأمر في إسرائيل صباح الثلاثاء أن نتنياهو التقى هيجسيث.

جاءت الزيارة المفاجئة قبل أسبوع واحد فقط من موعد الانتخابات التي سيخوضها حزب نتنياهو.

كما تأتي بعد أن لوّح الرئيس الأمريكي ترامب باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي الشهر المقبل.

أكد هيجسيث في منشور على موقع إكس أنه كان في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية يوم الاثنين، ونشر صورة لنفسه وهو يخاطب أفراد الخدمة الأمريكية الذين قال إنهم: "في مهمة تاريخية". ولم يحدد موقعه أو يذكر إسرائيل.وامتنع البنتاجون عن التعليق على الزيارة.

شنت القوات الإسرائيلية والأمريكية ضربات مشتركة على إيران في أواخر فبراير، وعمل الحليفان بتعاون وثيق في بداية الحرب. كما قصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية في يونيو 2025 خلال نزاع أوسع بين إسرائيل وإيران.

امتنعت إيران والولايات المتحدة إلى حد كبير عن توجيه ضربات لبعضهما البعض في الأسابيع الأخيرة، لكن ترامب قال علناً إنه لا يزال يدرس ما إذا كان سيعقد اتفاقاً مع القيادة الإيرانية أو "يدمر" البلاد - وهو قرار يقول إنه قد يتخذه بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر .


يواجه نتنياهو، رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ إسرائيل، حالة من عدم اليقين السياسي بعد أسبوع من يوم الثلاثاء. يسعى الائتلاف الذي يقوده حزب الليكود اليميني إلى البقاء في السلطة، لكنه يواجه عدة منافسين من الوسط، من بينهم حزب يديره رئيس الأركان السابق لجيشه الدفاع الإسرائيلي، جادي آيزنكوت.

 

هدف الزيارة السرية

ويرى مراقبون أن هدف الزيارة السرية هي تقديم الدعم لنتنياهو قبل الانتخابات، هذا الدعم الذي إن تأكد فقد يعمل لصالح نتنياهو، الحاكم الأكثر توليًا لمنصبه ما بين قادة الكيان.

كما يرى مراقبون أنه بالتأكيد تم الحديث عن إيران والموقف الصعب حاليًا واحتمالية كبيرة لشن ضربة جوية قوية لإيران.

وصرح نتنياهو لوسائل الإعلام الإسرائيلية الأسبوع الماضي بأنه لا يخطط لشن ضربات جديدة ضد إيران قبل انتخابات 27 أكتوبر، قائلاً : "هذا ليس مناسباً لنا".

قال ترامب عن نتنياهو يوم الأحد ، واصفاً إياه بأنه "رئيس وزراء محارب عظيم، وشريك أعظم للسلام في محاربة الجمهورية الإيرانية".

ولايبدوا أن نتنياهو قد يخاطر بضربة الآن إلى إيران لأن نجاحها ليس مؤكدًا، وبالتالي إذا لم تحقق أي هدف قوي فسيخسر نتنياهو مكانه كأطول رئيس وزراء للاحتلال.

استئناف الحرب مع إيران وزير الدفاع أو الحرب الأمريكي دونالد ترامب سرية نتنياهو عسكري أمريكي كبير بيت هيجسيث هيجسيث الخدمة الأمريكية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع من جديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

منتخب مصر

بعد قرار الإيقاف.. المباريات التي يغيب عنها التوأم حسام وإبراهيم

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

نزيف دماغي.. حقيقة دخول كيم جونغ أون في غيبوبة ونقله إلى الصين للعلاج

الأرز

الأرز بكام النهاردة؟.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجآت في أسعار الشعير والأبيض

المتوفية

تشييع جثمان نورا ضحية خطيب صديقتها في شبرا الخيمة عقب صلاة الجنازة بمسجد عصفور

حسام حسن

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد إيقاف حسام وإبراهيم حسن بقرار الفيفا

محمد صلاح

انتهت اللعبة.. طرابزون يسخر من بشكتاش بعد الفوز بصورة محمد صلاح

أسعار الدواجن

بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

ترشيحاتنا

توماس ريس

توماس ريس يكتب التاريخ مع طرابزون سبور بعد إسقاط بشكتاش

إيتاليانو

مدرب بشكتاش: الخسارة أمام طرابزون لا تعبر عن سير اللقاء.. وأونانا نجم المباراة

يد الأهلي

الأهلي يحتفي بإنجاز فريقي اليد رجال وسيدات بعد التتويج بلقب أفريقيا

بالصور

دراسة.. احذر شرب الشاي والقهوة شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟

دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟
دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟
دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟

أخطاء في المكياج قد تجعل ملامحك تبدو أكبر سنًا.. تجنبيها

أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا
أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا
أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا

الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع

الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع
الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع
الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع

قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها

قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها
قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها
قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد