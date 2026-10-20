عراقجي: التعاون بين إيرن وروسيا في أعلى حالاته

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الثلاثاء، إن التقارب بين روسيا وإيران بلغ أعلى مستوياته التاريخية، وذلك عقب استقباله نظيره الروسي سيرجي لافروف في أول زيارة له منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط نهاية فبراير .

وكتب عراقجي على منصة "إكس": "لم يسبق في تاريخنا أن عملت إيران وروسيا بمثل هذا التقارب الذي تشهدانه اليوم".

وصل لافروف إلى طهران، أمس الاثنين، حيث التقى نظيره الإيراني عراقجي، لمناقشة خطوات خفض التصعيد في المنطقة. وفي مؤتمر صحفي مشترك، أكد الضيف الروسي أن بلاده جاهزة للمساعدة الدبلوماسية بين إيران وامريكا.

كما أضاف لافروف قائلاً: "جاهزون لإيجاد حل مقبول للأزمة بين إيران وامريكا"، وأشار إلى أن روسيا ملتزمة بوثيقة التعاون الاستراتيجي مع الجانب الإيراني.