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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبل الانتخابات الإسرائيلية.. لقاء سري بين نتنياهو ووزير الدفاع الأمريكي بشأن إيران

نتنياهو وهيغسيث
نتنياهو وهيغسيث
أمنية رشاد الجلوي

كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، الثلاثاء، عن زيارة غير معلنة أجراها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إلى إسرائيل، التقى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت تتواصل فيه المباحثات بين واشنطن وتل أبيب بشأن احتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية.

ونقل الموقع، في تقرير حصري للصحفي باراك رافيد، عن مصدرين مطلعين أن هيغسيث التقى نتنياهو، الاثنين، خلال زيارة لم يُعلن عنها مسبقًا، دون الكشف عن تفاصيل جدول أعمال اللقاء أو مدته.

وتأتي الزيارة قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، وسط نقاشات بشأن توقيت أي تحرك عسكري محتمل ضد إيران، وما إذا كان من الأفضل تنفيذه قبل الانتخابات أم تأجيله إلى ما بعدها.

  صمت أمريكي وإسرائيلي بشأن الزيارة

وبحسب «أكسيوس»، رفضت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» والسفارة الإسرائيلية التعليق على الزيارة، فيما لم يقدم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ردًا فوريًا على طلب الموقع للتعليق على اللقاء.

ولم يكشف التقرير عن طبيعة المباحثات التي جرت بين هيغسيث ونتنياهو، كما لم يوضح ما إذا كان الاجتماع قد أسفر عن تفاهمات جديدة بشأن الملف الإيراني أو الخيارات العسكرية المطروحة.

ويكتسب اللقاء أهمية في ظل تزامنه مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، واستمرار التنسيق بين واشنطن وتل أبيب بشأن التطورات الإقليمية والخيارات المحتملة للتعامل مع طهران.

 مباحثات أمريكية إسرائيلية بشأن ضربة جديدة لإيران

 

وكان «أكسيوس» قد نشر، في 13 أكتوبر، تقريرًا تناول المداولات الأمريكية الإسرائيلية بشأن توقيت أي ضربة عسكرية جديدة ضد إيران، والخيارات المطروحة لتنفيذها قبل الانتخابات الإسرائيلية أو الانتظار إلى ما بعدها.

وفي سياق متصل، كشف الموقع في تقرير سابق عن اجتماع لكبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كامب ديفيد، لبحث ملفات إقليمية، من بينها إيران واليمن.

كما أعلن ترامب دعمه لنتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية، مؤكدًا أهمية التعاون بينهما في مواجهة إيران، وفقًا لتصريحات نقلها الموقع الأمريكي.

ورغم أهمية توقيت زيارة هيغسيث، لم يحدد التقرير ما إذا كانت مرتبطة مباشرة بالانتخابات الإسرائيلية أو باحتمال اتخاذ قرار عسكري وشيك ضد إيران، لتظل تفاصيل المباحثات ونتائجها غير معلنة في انتظار توضيحات رسمية من واشنطن أو تل أبيب.

الانتخابات الإسرائيلية وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عمليات عسكرية إيران

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