السعودية تؤجل مؤتمر «دافوس الصحراء» إلى عام 2027 عقب تصاعد الهجمات

أعلنت السعودية تأجيل النسخة العاشرة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المعروف باسم «دافوس الصحراء»، إلى عام 2027، بعدما كان مقررًا انعقادها في العاصمة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026، وذلك عقب تصاعد الهجمات التي استهدفت المملكة خلال الأسابيع الماضية.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، مها بنت مشاري بن عبد العزيز، في بيان، إن قرار التأجيل يأتي انطلاقًا من التزام المؤسسة تجاه شركائها وأعضائها والمتحدثين والمشاركين، وحرصًا على أن تأتي النسخة العاشرة على قدر التطلعات، وأن تعكس المكانة العالمية التي اكتسبها المؤتمر من حيث حجم المشاركة وجودة التنظيم والأثر.

وأكدت التزام المؤسسة بتقديم نسخة استثنائية تليق بما تحقق على مدار عقد من الإنجازات والشراكات الاستراتيجية والرؤى المشتركة، وتعكس تطلعات مجتمعها العالمي نحو المستقبل.

وأوضحت أن الموعد الجديد لانعقاد المؤتمر خلال عام 2027 سيُعلن قريبًا، مشيرة إلى أن جميع التسجيلات والشراكات الحالية ستظل سارية دون تغيير، فيما ستواصل فرق عمل المؤسسة التواصل مع المعنيين خلال الأيام المقبلة للرد على استفساراتهم وتقديم الدعم اللازم.

ويُعقد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي يحمل في نسخته العاشرة شعار «قوة الإرث»، سنويًا في الرياض، ويجمع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومستثمرين وشخصيات دولية لمناقشة اتجاهات الاقتصاد العالمي وفرص الاستثمار.

ويأتي قرار التأجيل في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين السعودية والفصائل اليمنية، وتبادل الضربات خلال الأسابيع الماضية، مع استهداف هجمات بنى تحتية عسكرية ومدنية ومنشآت في قطاع الطاقة داخل المملكة، وفقًا لما ورد في التقرير، بما في ذلك منشآت تابعة لشركة النفط السعودية «أرامكو» ومطار الرياض الدولي.