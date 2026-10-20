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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: يمكننا وقف العمليات العسكرية الآن مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

الرئيس دونالد ترامب
الرئيس دونالد ترامب
أمنية رشاد الجلوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمكن وقف العمليات العسكرية في الوقت الحالي، مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران واستمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ويأتي التصريح في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهة العسكرية في المنطقة، وسط ترقب للمسارات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع إلى حرب إقليمية أوسع.

وتتمحور الخلافات بين الجانبين حول منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ومستقبل برنامجها النووي، إلى جانب الترتيبات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا مذكرة تفاهم في يونيو 2026 بهدف إنهاء الحرب، قبل تعثر المحادثات وتجدد الضربات، فيما يظل مضيق هرمز إحدى أبرز بؤر التوتر بين الطرفين.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب على إيران مضيق هرمز التطورات الإقليمية واشنطن طهران

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