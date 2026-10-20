ترامب: يمكننا وقف العمليات العسكرية الآن مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمكن وقف العمليات العسكرية في الوقت الحالي، مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران واستمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ويأتي التصريح في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهة العسكرية في المنطقة، وسط ترقب للمسارات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع إلى حرب إقليمية أوسع.

وتتمحور الخلافات بين الجانبين حول منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ومستقبل برنامجها النووي، إلى جانب الترتيبات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا مذكرة تفاهم في يونيو 2026 بهدف إنهاء الحرب، قبل تعثر المحادثات وتجدد الضربات، فيما يظل مضيق هرمز إحدى أبرز بؤر التوتر بين الطرفين.