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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة سيد مشاغب و5 آخرين لاتهامهم بالتجمهر وحيازة ألعاب نارية.. اليوم

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، مناقشة الشاهد الأول في محاكمة سيد مشاغب و5 آخرين بتهمة التجمهر وحيازة ألعاب نارية، في القضية رقم 7304 لسنة 2026 جنايات بولاق الدكرور.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

ووجه للمتهم الأول سيد مشاغب اتهامات بتدبير واشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص وكان الغرض منه تعطيل تنفيذ القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وفيما وجه للمتهمين من الثاني وحتى الأخيرة اتهامات بالاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص وكان الغرض منه تعطيل تنفيذ القانون

كما وجه للمتهمين جميعا اتهامات بحيازة مواد مفرقعات قبل الحصول علي تصريح من الجهات الإدارية.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة سيد مشاغب خلية بولاق الدكرور إرهاب

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