إخلاء سبيل المأذون المزيف المتهم بالتلفظ بلفظ خارج خلال عقد قران

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المأذون المزيف في واقعة التلفظ بلفظ خارج خلال عقد قران، وذلك عقب تداول مقطع فيديو بالواقعة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص يؤدي دور مأذون شرعي خلال عقد قران عروسين، ويوجه العريس إلى التلفظ بلفظ غير لائق، وذلك عقب تصريحات لنقيب المأذونين أكد فيها أن الشخص الظاهر في الفيديو ينتحل صفة مأذون شرعي.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في المقطع وضبطه، وتبين أنه مقيم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه من اتهامات، أقر بأنه لا يعمل مأذونًا شرعيًا، موضحًا أن دوره يقتصر على إشهار الزواج خلال حفلات عقد القران، بينما يتولى مأذون شرعي معتمد إجراءات توثيق عقود الزواج رسميًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.