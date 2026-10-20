قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. شبورة وأمطار وانخفاض الحرارة ليلًا
منتدى مصر 2026 يفتح ملف التنمية العمرانية.. 1.9 مليون وحدة سكنية و6.4 ألف كم طرق في حصاد 12 عامًا
مدبولي: ضاعفنا مساحة المعمور إلى 14% لاستيعاب التكدس السكاني
وزير الصحة: اعتمدنا على خطة للتطوير تحدث بشكل مستمر منذ 12 عاما
مصدر باتحاد الكرة: نرفض عقوبات «فيفا» بحق حسام وإبراهيم حسن وزيكو.. وبدأنا تجهيز مستندات الاستئناف| خاص
مدبولي: 15 مليون مصري يسكنون المدن الجديدة.. والعلمين جذبت مليون سائح
دعاء اسم الله الأعظم لقضاء الحوائج.. 8 كلمات لا ترد الآن
مدبولي: إنشاء 22 مدينة جديدة بعد 2014 لمواجهة التكدس السكاني
إضافة جديدة لإنتاج الغاز.. تشغيل محطة مليحة بالصحراء الغربية
4 انتصارات و12 هدفًا.. أرقام تكشف تفوق الزمالك على بترول أسيوط قبل لقاء الليلة
هيئة الطوارئ الأوكرانية: 3 قتلى و6 مصابين في هجوم استهدف كييف
وزير البترول: مصر أمّنت الطاقة لأكثر من 110 ملايين شخص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نصف نقل أعلى الدائري اتجاه السلام

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

شهد الطريق الدائري، في الاتجاه المؤدي إلى منطقة السلام، حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نصف نقل محملة بالدقيق، ما استدعى تدخل الجهات المعنية للتعامل مع الحادث.

كواليس الحادث 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى منطقة السلام، وعلى الفور جرى إخطار الجهات المعنية للتوجه إلى موقع الحادث والتعامل مع البلاغ.

وبالفحص، تبين وقوع تصادم بين أتوبيس وسيارة نصف نقل محملة بالدقيق، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس أعلى الطريق، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع آثار الحادث.

وتعمل الجهات المختصة على فحص ملابسات الواقعة، والوقوف على أسباب التصادم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

حادث تصادم الجهات الأمنية الدائري أخبار الطريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع من جديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

منتخب مصر

بعد قرار الإيقاف.. المباريات التي يغيب عنها التوأم حسام وإبراهيم

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

نزيف دماغي.. حقيقة دخول كيم جونغ أون في غيبوبة ونقله إلى الصين للعلاج

الأرز

الأرز بكام النهاردة؟.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجآت في أسعار الشعير والأبيض

المتوفية

تشييع جثمان نورا ضحية خطيب صديقتها في شبرا الخيمة عقب صلاة الجنازة بمسجد عصفور

حسام حسن

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد إيقاف حسام وإبراهيم حسن بقرار الفيفا

محمد صلاح

انتهت اللعبة.. طرابزون يسخر من بشكتاش بعد الفوز بصورة محمد صلاح

أسعار الدواجن

بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار رحمه الله

ذكرى ميلاد محمد عبد الرحمن بيصار.. شيخ الأزهر الأسبق الذي درس في كمبردج

جامعة الأزهر

اليوم.. جامعة الأزهر تبدأ تسكين طالبات الفرقة الأولى بالأقاليم في المدينة الجامعية

البحوث الإسلامية يحصد ثمار قافلة واعظات الأزهر بمشاركة الوعاظ بالواحات البحرية

176 لقاء دعويا لواعظات الأزهر في 8 قرى بالوادي الجديد

بالصور

دراسة.. احذر شرب الشاي والقهوة شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟

دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟
دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟
دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟

أخطاء في المكياج قد تجعل ملامحك تبدو أكبر سنًا.. تجنبيها

أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا
أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا
أخطاء في المكياج ممكن تخلي ملامحك تبدو أكبر سنًا

الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع

الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع
الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع
الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع

قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها

قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها
قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها
قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد