تفاصيل حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نصف نقل أعلى الدائري اتجاه السلام

شهد الطريق الدائري، في الاتجاه المؤدي إلى منطقة السلام، حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نصف نقل محملة بالدقيق، ما استدعى تدخل الجهات المعنية للتعامل مع الحادث.

كواليس الحادث

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى منطقة السلام، وعلى الفور جرى إخطار الجهات المعنية للتوجه إلى موقع الحادث والتعامل مع البلاغ.

وبالفحص، تبين وقوع تصادم بين أتوبيس وسيارة نصف نقل محملة بالدقيق، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس أعلى الطريق، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع آثار الحادث.

وتعمل الجهات المختصة على فحص ملابسات الواقعة، والوقوف على أسباب التصادم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.