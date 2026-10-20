الغربية.. لجنة للتحقيق في واقعة تزويغ طلاب مدرسة سندسيس بالمحلة

أصدر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي جيهان صابر وكيل المديرية بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لفحص ظاهرة تزويغ وهروب الطلاب بمدرسة سندسيس للتعليم الابتدائي بنطاق مركز المحلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

توجيهات تعليم الغربية



كما مارست اللجنة دورها في التنسيق مع مسئولي الإدارات التعليمية بغرب وشرق المحلة بمقابلة مديرة المدرسة ومشرفي العملية التعليمية وأخذ أقوالهم فضلا عن مراجعه نسب الغياب والحضور لكافة الطلاب والمدرسين العاملين بالمدرسة .

مواجهه ظاهرة هروب الطلاب

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك تداولوا مقطع فيديو متداول لظاهرة هروب وتزويغ الطلاب بالقفز من أعلي أبواب المدرسة خلال فعاليات اليوم الدراسي وسط غياب الرقابة من العاملين بالمدرسة المشار إليها .

ردع الطلاب المخالفين

الجدير بالذكر أن هناك التحقيقات مازالت مستمرة مع مشرفي العملية التعليمية بذات المدرسة ومشرفي اليوم الدراسي للتوعية الطلاب بأهمية الالتزام بقوانين وفعاليات العام الدراسي خلال الفترة المقبلة.