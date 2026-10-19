بعد إيقاف التوأم وزيكو| أحمد موسى ينفعل على الهواء ويوجه رسالة نارية للفيفا

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيقا بعقوبة حسام حسن مدرب منتخب مصر وشقيقه إبراهيم مدير المنتخب وزيكو مهاجم الفراعنة بعد أحداث كأس العالم، وتقرر إيقاف التوأم 3 مباريات وزيكو 5.

وقال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأثنين، أن :"شيء سيء وصادم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفيا يوقف حسام حسن وإبراهيم حسن ثلاث مباريات لكل منهما و5 لزيكو بعد أحداث كأس العالم".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن "ده معملش كده مع الارجنتين اللي ضربوا لاعبي إسبانيا وهذا الأمر فساد للفيفا.. طب ليه ماحكمتش عليهم بالأعدام".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن :"لازم رد ورد عنيف وفي مدير فني ومدير المنتخب يتم وقفهما في أي مكان في العالم وماشوفتهاش دي، ورئيس الفيفا فاسد ويتم التحقيق معه في أوروبا في فساده وعلاقته بشركات المرهانات".

