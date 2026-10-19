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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بلاغات متزامنة عن قنابل في المدارس بـ 4 دول أوروبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خاطر عبادة

تلقت عشرات المدارس في أيرلندا الشمالية وإسكتلندا والمجر وصربيا، تحذيرات، يوم الإثنين، من وجود قنابل، بينما أفادت تقارير بإخلاء بعض المواقع رغم تأكيد المسؤولين أن الأمر يبدو مجرد بلاغ كاذب.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الحوادث مترابطة.

وقالت شرطة أيرلندا الشمالية، إن عناصرها الذين يحققون في ملابسات رسائل التهديد الإلكترونية صباح اليوم، يتعاملون مع القضية على أنها بلاغ كاذب.

وأضافت أن ما يصل إلى 300 مدرسة تلقت الرسالة الإلكترونية نفسها التي تحتوي على تهديد عام، والتي تلقتها أيضا بعض المدارس في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير التعليم في أيرلندا الشمالية “بول جيفان”، للصحفيين،: إن الرسائل الإلكترونية أرسلها على ما يبدو "إسلاميون متشددون يهددون بوجود عبوات ناسفة حقيقية داخل تلك المدارس".

وأضاف أن الرسالة أرفقت بعبارة "الله أكبر" وأن بعض المدارس أغلقت نتيجة لذلك.

وأدان جيفان ”أفعال الذين سعوا إلى تعطيل نظامنا التعليمي اليوم" من خلال رسائل بريد إلكتروني تتضمن تهديدات إلى مدارسنا.

وفي الأثناء ذكرت الشرطة الإسكتلندية أن رسائل تهديد أرسلت أيضاً إلى عدد من المدارس في أنحاء البلاد.

وقالت شرطة إسكتلندا: "يتم التعامل معها على أنها بلاغات كاذبة ويحقق عناصر الأمن في المسألة".

ولم تتضح طبيعة الرسائل التي أرسلت إلى مدارس إسكتلندا ولا حجمها.

وفي وسط أوروبا تلقت وسائل إعلام محلية في المجر، رسائل إلكترونية تحذر من زرع قنابل في أكثر من 70 مدرسة في أنحاء البلاد وفقاً للشرطة.

وأخليت مدارس عديدة، لكن المسؤولين أكدوا عدم العثور على أي قنابل.

وقال وزير الداخلية المجري جابور بوشفاي، في منشور على “فيسبوك”: "أثبتت التحقيقات التي أجريت حتى الآن أن التهديدات التي وردت هذا الصباح لا أساس لها من الصحة".

وفي صربيا المجاورة، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية "آر تي إس"، بأن أكثر من 100 مدرسة تلقت أيضاً تهديدات بوجود قنابل.

تهديد قنبلة مدارس أوروبا

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