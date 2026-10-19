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احتراق المئات من الدراجات الكهربائية في احتجاجات فرنسا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

احتراق المئات من الدراجات الكهربائية في احتجاجات فرنسا

احتراق المئات من الدراجات الكهربائية في احتجاجات فرنسا
احتراق المئات من الدراجات الكهربائية في احتجاجات فرنسا
خاطر عبادة

لم تسلم وسائل النقل الخفيف من موجة العنف التي تشهدها فرنسا، حيث تحولت الدراجات الكهربائية المنتشرة في شوارع باريس إلى وقود للاحتجاجات.


مع تصاعد الاحتجاجات في فرنسا أصبح مشهد الدراجات الكهربائية المحترقة أمراً شائعاً في ظل الاضطرابات، مع تصاعد الدخان الأسود فوق الأكوام المحترقة، فيما تكشف شركات النقل المشترك عن خسائر بمئات الآلاف من اليوروهات بعد تدمير المئات من دراجاتها خلال عطلة نهاية أسبوع دامية.

ففي باريس تصاعد الدخان الأسود واللهب فوق أكوام الدراجات الكهربائية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي مكان آخر من المدينة ألقى أحد المتظاهرين دراجة كهربائية على سيارة مشتعلة.


خسائر شركات النقل المشترك


وأعلنت شركة دوت المتخصصة في خدمات النقل المشترك في بيان لوكالة رويترز يوم الاثنين، أن حوالي 300 دراجة كهربائية تابعة لها قد دُمرت و120 دراجة أخرى تعرضت لأضرار بالغة في باريس خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد يوم السبت وتحولت إلى أعمال عنف في عدة مدن. 


وتمتلك الشركة 6000 دراجة في المدينة، كما ذكرت الشركة أن 80 مركبة من بينها دراجات هوائية ودراجات بخارية قد دُمرت في بوردو، وما بين 30 و40 دراجة بخارية في ليون، وقدرت الشركة قيمة الأضرار بنحو 400 ألف يورو (450 ألف دولار).


وقالت شركة لايم إن بعض الدراجات الهوائية والدراجات البخارية المشتركة التابعة لها في باريس قد دُمرت أو تضررت خلال الاحتجاجات، حيث خسرت الشركة حوالي 6% من أسطولها في باريس.


إجراءات احترازية وخطر البطاريات


وقبل المظاهرات قالت شركة لايم إنها عملت مع الشرطة لإزالة المركبات من طرق الاحتجاج المخصصة وتقييد وقوف السيارات وركوب الدراجات في العديد من المناطق عالية الخطورة، وقامت بتعديل هذه الإجراءات خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تطور الوضع.
وذكرت شركة "فيليب" التي تُركّب دراجاتها الكهربائية في محطات مخصصة بدلاً من تركها على الأرصفة، في تقرير نشرته صحيفة "لو باريزيان"، أن حوالي 5% من أسطولها الذي يضم 18 ألف دراجة كهربائية قد تضرر أو دُمّر خلال عطلة نهاية الأسبوع.


وغالباً ما تستخدم الدراجات الكهربائية بطاريات الليثيوم أيون التي يمكن أن تشتعل وتنتج حرائق شديدة تنتشر بسرعة وتنتج دخاناً ساماً.

ولم تكن هناك أي إشارة إلى أن مشغلي الدراجات الكهربائية كانوا مستهدفين بشكل خاص خلال الاحتجاجات على تكلفة المعيشة ونقص تمويل الخدمات العامة التي تحولت إلى أعمال شغب ونهب.

ومع ذلك ونظراً لوجود آلاف الدراجات الهوائية في شوارع باريس ومحطات الإرساء، فقد ثبت أنها متاحة بسهولة للمتظاهرين حيث استخدم الكثير منها لبناء المتاريس أو لإشعال النار.

فرنسا احتجاجات فرنسا باريس احتراق مئات الدراجات في فرنسا

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