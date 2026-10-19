مع اقتراب فصل الشتاء وتغير درجات الحرارة، تبدأ كثير من النساء في البحث عن ملابس جديدة تمنحهن الدفء والأناقة في الوقت نفسه، لكن شراء قطع كثيرة دون تخطيط قد يؤدي إلى إنفاق مبالغ كبيرة على ملابس لا تُستخدم إلا مرات قليلة.

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

يُفضل التركيز على القطع الأساسية التي يمكن تنسيقها بأكثر من طريقة، وتناسب الخروجات اليومية والعمل والمناسبات المختلفة، بدلًا من شراء كل ما يظهر في صيحات الموضة.

وتعتمد خزانة الملابس الشتوية العملية على اختيار خامات مناسبة للطقس، وألوان يسهل تنسيقها، وقطع يمكن ارتداؤها مع أكثر من إطلالة، بما يساعد على الاستفادة من الميزانية دون التضحية بالأناقة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية لا غنى عنها

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

1. معطف شتوي بلون محايد

يُعد المعطف الشتوي من أهم القطع التي تستحق الاستثمار، لأنه يمكن أن يمنح الإطلالة مظهرًا أنيقًا، مع توفير الدفء خلال الأيام الباردة.

ويُفضل اختيار معطف بألوان مثل الأسود أو البيج أو الرمادي أو الكحلي، لأنها تتناسب مع عدد كبير من الملابس والأحذية. كما ينبغي الانتباه إلى جودة الخامة والبطانة وملاءمة المقاس، حتى يمكن ارتداؤه فوق البلوزات والملابس الشتوية دون الشعور بالضيق.

ولا يشترط شراء معطف باهظ الثمن، بل الأهم اختيار قطعة جيدة التحمل، تناسب طبيعة الاستخدام والطقس.

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

2. بلوفر شتوي سهل التنسيق

يأتي البلوفر ضمن القطع الأساسية التي يمكن ارتداؤها في العمل والجامعة والخروجات اليومية، كما يسهل تنسيقه مع البنطلونات الجينز أو القماش أو التنانير.

ومن الأفضل اختيار بلوفر بخامة مريحة توفر الدفء، مع الاهتمام بتعليمات الغسيل حتى لا يفقد شكله سريعًا. وتساعد الألوان المحايدة، مثل الأبيض العاجي والبني والرمادي والأسود، على تنسيقه مع قطع مختلفة.

ويمكن شراء بلوفر واحد عالي الجودة بدلًا من شراء عدة قطع متشابهة لا تضيف تنوعًا حقيقيًا إلى خزانة الملابس.

3. بنطلون مناسب للإطلالات اليومية

يُعتبر البنطلون الجينز الداكن أو البنطلون القماش بقصة مستقيمة من الخيارات العملية خلال الشتاء، إذ يمكن تنسيقه مع البلوفرات والمعاطف والأحذية المختلفة.

وعند الشراء، يُفضل اختيار قصة مريحة تناسب شكل الجسم وتسمح بالحركة بسهولة، مع التأكد من جودة القماش وقدرته على الاحتفاظ بشكله بعد الغسيل.

وإذا كانت خزانة الملابس تحتوي بالفعل على بنطلون مناسب، فلا داعي لشراء قطعة جديدة لمجرد اختلاف الموسم، ويمكن توجيه الميزانية إلى قطعة أخرى أكثر احتياجًا.

4. حذاء شتوي مريح

يستحق الحذاء الشتوي اهتمامًا خاصًا، لأنه يؤثر في الراحة أثناء المشي، كما يساعد على استكمال الإطلالة بصورة متناسقة.

ويمكن اختيار حذاء مسطح أو بوت قصير بتصميم بسيط، بلون يسهل تنسيقه مع الملابس الموجودة، مثل الأسود أو البني. ومن المهم التأكد من راحة المقاس وجودة النعل وثباته، خاصة عند السير لفترات طويلة أو في الأجواء الممطرة.

ولا يُفضل شراء حذاء لمجرد أن تصميمه رائج، إذا كان غير مريح أو لا يناسب طبيعة الاستخدام اليومي.

5. كارديجان أو جاكيت خفيف

يُعد الكارديجان أو الجاكيت الخفيف من القطع العملية التي تساعد على تنسيق الملابس خلال الأيام التي تتغير فيها درجات الحرارة على مدار اليوم.

ويمكن ارتداء الكارديجان فوق قميص أو بلوزة، أو تنسيق الجاكيت الخفيف مع البنطلون الجينز والملابس اليومية. كما أن اختيار تصميم بسيط ولون محايد يتيح استخدام القطعة في أكثر من مناسبة.

وتتميز هذه القطع بإمكانية ارتدائها ضمن طبقات متعددة، ما يجعلها مناسبة لفترات الانتقال بين الخريف والشتاء، وكذلك للأيام التي لا تحتاج إلى معطف ثقيل.

نصائح لتوفير المال عند شراء ملابس الشتاء

قبل الذهاب إلى التسوق، من الأفضل مراجعة الملابس الموجودة بالفعل وتحديد القطع التي تحتاجين إليها فعلًا، حتى لا تشتري ملابس متشابهة أو غير ضرورية.

كما يُنصح بتحديد ميزانية مسبقة، ومقارنة الأسعار بين المتاجر، وفحص الخامات والخياطة والسحابات والأزرار قبل الشراء. وقد تكون القطعة الأعلى سعرًا أكثر توفيرًا على المدى الطويل إذا كانت جيدة الجودة وتُستخدم باستمرار، لكن السعر وحده لا يضمن جودة الملابس.

ومن الحيل العملية أيضًا اختيار ألوان متناسقة تسمح بارتداء القطعة الواحدة مع أكثر من طقم، والابتعاد عن الشراء الاندفاعي لمجرد وجود خصومات.

كيف تختارين ملابس شتوية تدوم أكثر من موسم؟

تعتمد الاستفادة من الملابس الشتوية على جودة الخامات وطريقة العناية بها، لذلك يجب اتباع تعليمات الغسيل والتجفيف، وتخزين القطع النظيفة والجافة بطريقة مناسبة بعد انتهاء الموسم.