النرويج تحظر منصات السوشيال لمن هم دون سن 16 عاما

قالت الحكومة النرويجية، اليوم الإثنين، إن الحظر المزمع على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، سيتضمن أحكاما تستهدف المنصات الضارة، مشيرة إلى “خدمات المراسلة والألعاب” مثل “روبلوكس، سناب شات، تيك توك” والتي ستكون من بين المنصات المتأثرة.

وأعلنت الدولة الإسكندنافية، في أبريل، أنها ستطرح مشروع قانون على البرلمان بحلول نهاية العام لحظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي حتى بلوغهم سن السادسة عشرة، مع تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية التحقق من أعمارهم، دون أن تسمي أي منصات في ذلك الوقت.

وتسعى العديد من الدول الأوروبية إلى كبح استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أخذت أستراليا زمام المبادرة بأول حظر في العالم على من هم دون سن 16 عاماً في ديسمبر الماضي، وشمل تطبيقات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وسناب شات ويوتيوب.

وأوضحت الحكومة النرويجية، في بيان اليوم، أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة جميع المخاطر التي يواجهها الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه سيؤثر على العديد من المنصات.

وقالت وزيرة شؤون الأطفال والأسر لين فاجسليد، في البيان: "يشمل ذلك كل شيء بدءاً من التعرض للمحتوى الضار، والميزات الإدمانية، وصولاً إلى التسويق غير القانوني، والاتصال غير المرغوب فيه من الغرباء".

وأشارت إلى أن التشريع المزمع تقديمه، يوفر لشركات التكنولوجيا حافزاً لإزالة المحتوى الضار والميزات التي تسبب الإدمان.

وعرفت الوزارة ما أسمته بالمنصات الضارة، بأنها وسائل التواصل الاجتماعي التي تشكل من خلال تصميمها أو خصائصها أو محتواها خطراً على النمو العاطفي أو المعرفي أو الجسدي للأطفال أو سلامتهم.

وقالت الحكومة: "تعتقد الحكومة أن منصات مثل TikTok و Roblox و Snapchat ستشملها القوانين"، مؤكدة في المقابل أن الأطفال والشباب سيظلون قادرين على الوصول إلى خدمات المراسلة والألعاب التي تعتبر غير ضارة.