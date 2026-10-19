بعد ارتفاعه اليوم.. هل يقفز سعر الريال السعودي إلى 15 جنيها؟

شهد سعر الريال السعودي اليوم في مصر استمرارًا للارتفاع مقابل الجنيه المصري في البنوك، ليتحرك في نطاق تصاعدي جديد ويتجاوز مستوى الـ 14 جنيهًا رسمياً في التعاملات البنكية. ويأتي هذا الصعود بعد سلسلة من الارتفاعات التدريجية التي سجلها الريال خلال الأيام الماضية، في ظل حالة من الترقب بين المواطنين لحركة أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، وعلى رأسها الدولار واليورو والريال السعودي، وهو ما يطرح تساؤلاً هاماً حول إمكانية استمرار هذا الارتفاع حتى يصل إلى 15 جنيهًا.

وفيما يلي أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية:

HSBC: شراء 14.37 جنيه - بيع 14.39 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 14.36 جنيه - بيع 14.39 جنيه

QNB الأهلي: شراء 14.36 جنيه - بيع 14.39 جنيه

البنك المركزي المصري: شراء 14.35 جنيه - بيع 14.39 جنيه

المصرف العربي الدولي: شراء 14.35 جنيه - بيع 14.39 جنيه

البنك التجاري الدولي CIB: شراء 14.34 جنيه - بيع 14.39 جنيه

البنك المصري الخليجي: شراء 14.34 جنيه - بيع 14.39 جنيه

بنك البركة: شراء 14.32 جنيه - بيع 14.39 جنيه

بنك قناة السويس: شراء 14.30 جنيه - بيع 14.39 جنيه

بنك الإسكندرية: شراء 14.29 جنيه - بيع 14.39 جنيه

بنك مصر: شراء 14.28 جنيه - بيع 14.38 جنيه

البنك الأهلي المصري: شراء 14.28 جنيه - بيع 14.38 جنيه

كريدي أجريكول: شراء 14.28 جنيه - بيع 14.38 جنيه

بنك التعمير والإسكان: شراء 14.27 جنيه - بيع 14.32 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 14.21 جنيه - بيع 14.53 جنيه

البنك العقاري المصري العربي: شراء 14.00 جنيه - بيع 14.39 جنيه

المصرف المتحد: شراء 13.89 جنيه - بيع 14.40 جنيه