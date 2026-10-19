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برينتفورد يتعاون مع الشرطة بعد إلقاء كرة رجبي نحو الملعب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برينتفورد يتعاون مع الشرطة بعد إلقاء كرة رجبي نحو الملعب

برينتفورد
برينتفورد

أبدى نادي برينتفورد الإنجليزي، اليوم الاثنين، تعاونه مع الشرطة لتحديد هوية المسئولين عن واقعة ظهور كرة رجبي بدا أنها رُكلت من سطح أحد المباني المجاورة باتجاه ملعب جي تيك كوميونيتي خلال خسارة الفريق أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يركل الكرة من سطح مبنى قريب باتجاه الملعب، حيث بدا أنها ارتطمت بالسقف، فيما أظهر مقطع آخر عاملين وهم يحملون الكرة بعيدا.

وقال النادي في بيان: "يدرك نادي برنتفورد لكرة القدم وقوع حادثة تضمنت ركل جسم من مكان مرتفع باتجاه أرضية الملعب خلال مباراة السبت أمام ليفربول، مثل هذا السلوك خطير وقد يتسبب في أضرار جسيمة".

وأضاف: "أُحيلت القضية إلى الشرطة، ويقدم النادي الدعم للسلطات المعنية في تحقيقاتها للمساعدة في تحديد هوية المسؤولين واتخاذ الإجراء المناسب بحقهم، الأمر الذي قد يفضي إلى ملاحقتهم جنائيا".

واختتم: "تمثل سلامة الجماهير والعاملين واللاعبين والحكام يوم المباراة أولوية قصوى، وسيدعم النادي جميع الجهود لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وخسر فريق برنتفورد المباراة 2-1 بعدما فرط في تقدمه خلال الشوط الأول وأنهاها بتسعة لاعبين، ويقع ملعب جي تيك كوميونيتي وسط مبان سكنية وتجارية.

ويحتل برنتفورد المركز السادس في الترتيب برصيد 10 نقاط من سبع مباريات، ويحل ضيفا على هال سيتي يوم الأحد.

برنتفورد كرة رجبي برينتفورد الإنجليزي

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