خبير عسكري: تكلفة اعتراض الصواريخ في سلاح صائد المسيرات تصل إلى 5 دولار فقط

أكد العميد سمير راغب الخبير العسكري، أن سلاح صائد المسيرات يضيف طبقة إضافية للدفاع الجوي .



وقال سمير راغب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" سلاح صائد المسيرات يحقق نتيجة إيجابية تتخطى 60 % في مسافة من 3 لـ 5 كيلو متر ".



وتابع سمير راغب :" تكلفة اعتراض الصواريخ في سلاح صائد المسيرات من نصف 1.5 دولار إلى 5 دولار فقط وهي تكلفة التشغيل ".



واكمل سمير راغب :" سلاح صائد المسيرات يمكن إعداد تواجده في أي مكان بسهولة ومن الممكن ان يرافق الشخصيات الهامة ".

ولفت سمير راغب :" سلاح صائد المسيرات متعارف عليه على مستوى العالم وهذا السلاح مخصص للتعامل مع أسراب من المسيرات ".

