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خبير عسكري: تكلفة اعتراض الصواريخ في سلاح صائد المسيرات تصل إلى 5 دولار فقط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير عسكري: تكلفة اعتراض الصواريخ في سلاح صائد المسيرات تصل إلى 5 دولار فقط

صائد المسيرات
صائد المسيرات
هاني حسين

أكد  العميد سمير راغب الخبير العسكري، أن سلاح صائد المسيرات يضيف طبقة إضافية للدفاع الجوي .


وقال سمير راغب  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" سلاح صائد المسيرات يحقق نتيجة إيجابية تتخطى 60 % في مسافة من 3 لـ 5 كيلو متر ".


وتابع سمير راغب :" تكلفة اعتراض الصواريخ في سلاح صائد المسيرات من نصف 1.5 دولار إلى 5 دولار فقط وهي تكلفة التشغيل ".


واكمل سمير راغب :" سلاح صائد المسيرات يمكن إعداد تواجده في أي مكان بسهولة ومن الممكن ان يرافق الشخصيات الهامة ".

ولفت سمير راغب :" سلاح صائد المسيرات متعارف عليه على مستوى العالم وهذا السلاح مخصص للتعامل مع أسراب من المسيرات ".
 

صائد المسيرات خبير عسكري اخبار التوك شو الجيش مصر

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