قائمة بيراميدز في معسكر مباراة طلائع الجيش

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الطلائع في الثامنة من مساء الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - حازم جمال - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - خالد عوض - كريم حافظ - إياد العسقلاني

خط الوسط: محمود صابر - أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - حامد حمدان - عودة فاخوري

خط الهجوم: أحمد ندير بن بو علي - يوسف أوباما - دودو الجباس