تسنيم: قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يزور طهران غداً

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن قائد الجيش الباكستاني الفيلد مارشال عاصم منير من المقرر أن يصل إلى طهران غداً الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن المباحثات ستتناول دور باكستان كوسيط بين إيران والولايات المتحدة، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي من الجانب الباكستاني بشأن هذه الزيارة.



ووفقاً للمسؤولين الإيرانيين فإن باكستان لا تزال تشكل الوسيط الرئيسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويتم تبادل الرسائل عبر مسؤولي هذا البلد ثم عبر الجانب القطري.

وتأتي هذه الزيارة استمراراً للتعاون الوثيق بين إيران وباكستان في المجالات الثنائية بما فيها المجال الأمني، وللدور الذي تلعبه باكستان في التطورات الإقليمية والمفاوضات بين إيران وأمريكا.