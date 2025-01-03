قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد ظهور أول حالة في مصر.. 5 معلومات عن مرض فيكساس VEXAS
5 أعراض تكشف إصابتك بسرطان عنق الرحم .. الصحة توضح
إبراهيم سعيد يفجر مفاجآت عن صفقة البرلزيلي إيفرتون مع الأهلي
محاولة اغتيال بشار الأسد .. القصة الكاملة بين السم والغموض
5.5 ريختر .. زلزال قوي يضرب إثيوبيا
خلال اتصال هاتفي .. الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي
مفاجأة مدوية.. تشكيل الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا
تقارير : مرموش فى السيتى بـ 50 مليون جنيه إسترليني
كيف أحصل على الرقم التسلسلي أو IMEI بـ iPhone وAndriod؟ تحقق الآن من الرسوم على «تليفوني»
زيزو يورط الزمالك| أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة تضرب أوضة اللبس.. القصة بأبعادها
نقيب الفلاحين يوجه طلبا لوزارة الزراعة بشأن البطاطس
كيف تعرف أن المريض دخل في غيبوبة؟ .. الدكتور حسام موافي يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025؟.. وسعرها عالميا

شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025 
شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025 
×

تعتبر السيارة ترافيرس هاي كانتري 2025 من أشهر السيارات الرياضية التي تحمل شعار شيفروليه، عن فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام، وتأتي بعدد كبير من التجهيزات الداخلية والخارجية، مع حزمة من تجهيزات الحماية وأدوات مساعدة قائد المركبة، بينما يبدأ سعرها عالميًا من 54,995 دولارا أمريكيا.

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025 

تعتمد سيارة شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 315 حصانا، بدلاً من قدراتها السابقة والتي اعتمدت فنيًا على محرك سداسي الاسطوانات V6.

شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025 

تجهيزات السيارة شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025

 

ترتكز السيارة شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025 على جنوط رياضية من الألومنيوم قياسها 22 بوصة، وشبكات متعددة المقاطع الهوائية مدعومة بدعامات حرف C ناحية مصابيح الضباب، إضافة إلى إضاءة LED، وزخارف مصنوعة من الكروم.

شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025 

تضم السيارة شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025 10 مكبرات صوتية طراز BOSE، ونظام تعليق HIGH COUNTRY، كاميرا للمتابعة رؤية محيطة، مستشعرات حركة، مقاعد كهربائية بإمكانية التدفئة والتبريد، وتنجيدJET BLACK.

شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025 

زودت ايضا السيارة  كاميرا للرؤية المحيطة بعجلة قيادة متعددة الوظائف، لوحة عدادات عصرية متصلة بشاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مكيف هواء أوتوماتيك متعدد المناطق، مرايا كهربائية.


أسعار السيارة شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025 عالميًا 

 

تبدأ أسعار السيارة شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025 في السوق العالمي من 54,995 دولارا أمريكيا، بينما يقدر سعر فئة ترافيرس RS 2025 بـ 56,795 دولارا أمريكيا.

شيفروليه ترافيرس ترافيرس هاي كانتري شيفروليه ترافيرس هاي كانتري سعر شيفروليه ترافيرس هاي كانتري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارات مهمة.. توجيهات ضرورية لـ4 وزراء ومحافظ البنك المركزي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

أسعار الذهب

كسر حاجز الـ 3200 .. أسعار الذهب اليوم الجمعة

الطقس

تحذيرات عاجلة.. حالة الطقس من اليوم ولمدة 7 أيام قادمة | فيديو

حجز تذاكر القطارات

تذاكر مجانية.. مميزات يتمتع بها كبار السن على خطوط السكك الحديدية

زيزو

زيزو يتعرض لحادث سير أثناء توجهه لتدريبات الزمالك

شقق الإسكان

احترس .. سحب شقق الإسكان بعد التخصيص | اعرف الحالات

الأهلي

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

مجلس نقابة المحامين يصدر بيانا لتوضيح قرارات مهمة بشأن مشروع العلاج

محطة الضبعة النووية

هيئة المحطات النووية تحصل على إذن إنشاء مخزن الوقود النووي لمحطة الضبعة

مطار دبي

يناير الأكثر ازدحاما.. مطار دبي يستقبل ربع مليون مسافر في يوم واحد

بالصور

خطوة بخطوة.. طريقة عمل خضار سوتيه للرجيم

طريقة عمل خضار سوتيه
طريقة عمل خضار سوتيه
طريقة عمل خضار سوتيه

فوائد غير متوقعة .. ايه اللي هيحصل لجسمك لو منعت السكر أسبوعين

ما الذي يحدث للجسم عند التوقف عن استهلاك السكر لمدة أسبوعين؟
ما الذي يحدث للجسم عند التوقف عن استهلاك السكر لمدة أسبوعين؟
ما الذي يحدث للجسم عند التوقف عن استهلاك السكر لمدة أسبوعين؟

بعد ظهور أول حالة في مصر.. 5 معلومات عن مرض فيكساس VEXAS

معلومات لا تعرفها عن مرض فيكساس
معلومات لا تعرفها عن مرض فيكساس
معلومات لا تعرفها عن مرض فيكساس

احترس.. طعام يدمر الجهاز الهضمي ويهدد البنكرياس والكبد

أطعمة تهدد صحة الجهاز الهضمي والبنكرياس والكبد
أطعمة تهدد صحة الجهاز الهضمي والبنكرياس والكبد
أطعمة تهدد صحة الجهاز الهضمي والبنكرياس والكبد

فيديو

اغتيال بشار الأسد

محاولة اغتيال بشار الأسد .. القصة الكاملة بين السم والغموض

زواج ياسمين الخطيب

ماكانتش لابسة فستان فرح.. من هو زوج ياسمين الخطيب الخامس؟

اللاعب أحمد عبد القادر

كولر سبب رحيلي من الأهلي.. أحمد عبد القادر يحسم الجدل بشأن مفاوضات الزمالك

أحمد مالك وهدى المفتي

اتخطبوا؟ .. أحمد مالك يأمر هدى المفتي بـ"ترويق" الشقة لوالدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد