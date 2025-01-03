ماذا تقدم شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025؟.. وسعرها عالميا

تعتبر السيارة ترافيرس هاي كانتري 2025 من أشهر السيارات الرياضية التي تحمل شعار شيفروليه، عن فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام، وتأتي بعدد كبير من التجهيزات الداخلية والخارجية، مع حزمة من تجهيزات الحماية وأدوات مساعدة قائد المركبة، بينما يبدأ سعرها عالميًا من 54,995 دولارا أمريكيا.

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025

تعتمد سيارة شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 315 حصانا، بدلاً من قدراتها السابقة والتي اعتمدت فنيًا على محرك سداسي الاسطوانات V6.

شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025

تجهيزات السيارة شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025

ترتكز السيارة شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025 على جنوط رياضية من الألومنيوم قياسها 22 بوصة، وشبكات متعددة المقاطع الهوائية مدعومة بدعامات حرف C ناحية مصابيح الضباب، إضافة إلى إضاءة LED، وزخارف مصنوعة من الكروم.

شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025

تضم السيارة شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025 10 مكبرات صوتية طراز BOSE، ونظام تعليق HIGH COUNTRY، كاميرا للمتابعة رؤية محيطة، مستشعرات حركة، مقاعد كهربائية بإمكانية التدفئة والتبريد، وتنجيدJET BLACK.

شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025

زودت ايضا السيارة كاميرا للرؤية المحيطة بعجلة قيادة متعددة الوظائف، لوحة عدادات عصرية متصلة بشاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مكيف هواء أوتوماتيك متعدد المناطق، مرايا كهربائية.



أسعار السيارة شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025 عالميًا

تبدأ أسعار السيارة شيفروليه ترافيرس هاي كانتري 2025 في السوق العالمي من 54,995 دولارا أمريكيا، بينما يقدر سعر فئة ترافيرس RS 2025 بـ 56,795 دولارا أمريكيا.