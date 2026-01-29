الأرخص في مصر.. مقارنة بين بروتون ساجا وشيري أريزو 5

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة من طرازات الفئة الاقتصادية، منها السيارة بروتون ساجا وشيري أريزو 5، وتقدم النسختان بتصميم السيدان، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار وأبرز مواصفات السيارة بروتون ساجا وشيري أريزو 5

محرك وأداء بروتون ساجا وشيري أريزو 5

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك.

بروتون ساجا

زودت شيري اريزو 5 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات يدوي 5 غيارات، وآخر أوتوماتيكي الأداء CVT.

شيري اريزو 5

أبعاد بروتون ساجا وشيري أريزو 5

تأتي السيارة بروتون ساجا بأبعاد خارجية تقدر بـ 4.331 مم للطول الكلي، وعرض كلي يبلغ 1.689 مم، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.491 مم، وقاعدة عجلات بطول 2465 مم، مع مساحة تخزين تقدر بحوالي 420 لترًا.

بروتون ساجا

تقدم شيري أريزو 5 بأبعاد خارجية بلغت 4.572 مم للطول الكلي، و1.825 مم للعرض، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.482 مم، وقاعدة عجلات بطول 2670 مم، ومساحة تخزين تتسع إلى 430 لترًا.

شيري اريزو 5

سعر السيارة بروتون ساجا وشيري أريزو 5 في مصر

تقدم بروتون ساجا في السوق المصري بسعر 599,900 ألف جنيه، عبر فئة واحدة من التجهيزات، على عكس شيري أريزو 5 والتي تقدم من خلال 3 فئات وبسعر يبدأ من 665,000 للفئة الأولى مانيوال، بينما يتراوح سعر الفئات الأوتوماتيكية بين 699,000 و740,000 جنيه.