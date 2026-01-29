قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحتاج شرائح ومسامير .. تدخل جراحي بعد تعرض سوسن بدر لـ كسر في الفخذ
في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي
سالزبورج يتقدم على أستون فيلا بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
الثلاثاء المقبل.. البنك المركزي يرد 102.6 مليار جنيه سيولة سحبها من البنوك
قرار غير مسبوق .. الصومال يغلق مجاله الجوي أمام طائرات شركة إسرائيلية
فوضى أمنية بمطار أمريكي .. أردني يثير الذعر ويصعد طائرة بتذكرة ملغاة
ابن الأصول مع ميرنا وليد ومصطفى شوقي يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي | صور
متحدث الوزراء : تخفيضات معارض أهلا رمضان خلال الشهر الكريم تصل لـ25%
ظاهرة كونية .. إبراهيم عيسى: عمرو دياب أهم من عبد الحليم حافظ
الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والملاحة البحرية مضطربة
لحظات الرعب| أهالي الزرايب يروون لصدى البلد تفاصيل حريق منشأة ناصر: تراكم المخلفات السبب
فوز جامعة الأزهر بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي
تكنولوجيا وسيارات

الأرخص في مصر.. مقارنة بين بروتون ساجا وشيري أريزو 5

بروتون ساجا وشيري أريزو 5
بروتون ساجا وشيري أريزو 5
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة من طرازات الفئة الاقتصادية، منها السيارة بروتون ساجا وشيري أريزو 5، وتقدم النسختان بتصميم السيدان، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار وأبرز مواصفات السيارة بروتون ساجا وشيري أريزو 5

محرك وأداء بروتون ساجا وشيري أريزو 5 

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك.

بروتون ساجا 

زودت شيري اريزو 5 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات يدوي 5 غيارات، وآخر أوتوماتيكي الأداء CVT.

شيري اريزو 5

 

أبعاد بروتون ساجا وشيري أريزو 5

تأتي السيارة بروتون ساجا بأبعاد خارجية تقدر بـ 4.331 مم للطول الكلي، وعرض كلي يبلغ 1.689 مم، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.491 مم، وقاعدة عجلات بطول 2465 مم، مع مساحة تخزين تقدر بحوالي 420 لترًا.

بروتون ساجا

تقدم شيري أريزو 5 بأبعاد خارجية بلغت 4.572 مم للطول الكلي، و1.825 مم للعرض، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.482 مم، وقاعدة عجلات بطول 2670 مم، ومساحة تخزين تتسع إلى 430 لترًا.

شيري اريزو 5

سعر السيارة بروتون ساجا وشيري أريزو 5 في مصر 

تقدم بروتون ساجا في السوق المصري بسعر 599,900 ألف جنيه، عبر فئة واحدة من التجهيزات، على عكس شيري أريزو 5 والتي تقدم من خلال 3 فئات وبسعر يبدأ من 665,000 للفئة الأولى مانيوال، بينما يتراوح سعر الفئات الأوتوماتيكية بين 699,000 و740,000 جنيه.

بروتون ساجا بروتون ساجا سعر بروتون ساجا سعر بروتون ساجا في مصر شيري أريزو 5 سعر شيري أريزو 5 سعر شيري أريزو 5 2026 سعر شيري أريزو 5 في مصر أسعار السيارات أرخص السيارات أرخص السيارات في مصر أرخص السيارات 2026

