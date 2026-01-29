أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر.. بالأسعار

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الاصدارات المتنوعة، ومنها الفئة الرياضية سواء من عائلة الـ SUV، أو الكروس أوفر، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار والعلامات.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر.

رينو كارديان

تستمد رينو كارديان قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يتراوح بين 799,900 و 899,900 جنيه.

جيلي جي اكس برو

زودت السيارة جيلي جي اكس برو 3 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي CVT، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر 849,900 جنيه.

جاك S2

تأتي السيارة جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 175 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وبسعر 709,900.

شيري تيجو 4 برو

تقدم السيارة شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر 875,000 و 980,000 جنيه.

شيفروليه سبارك

تستمد شيفروليه سبارك قوتها من محرك كهربائي يولد قوة 100 حصان، مع عزم دوران يبلغ 180 نيوتن متر، ويتصل بنظام الدفع الأمامي، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبطارية بسعة 42 كيلوواط ساعة، تتيح للسيارة قطع مسافة تصل إلى 360 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، وتقدم السيارة بسعر 899,000 جنيه.