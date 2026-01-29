قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق ملتقى التوظيف الأول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2 فبراير
ما فضل إحياء ليلة النصف من شعبان؟ أمين الفتوى يجيب
ترامب: سأعلن الأسبوع المقبل عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
اختفاء مفاجئ وغرامة مليون ونصف.. اشتعال أزمة بين الأهلي وإمام عاشور
الحكومة تعلن ارتفاع أرصدة إيرادات أرباح الهيئات الاقتصادية إلى 8.9 مليار جنيه
الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي
بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي
15 كيلو مخدرات في علبة عسل .. ركاب أفارقة يهرّبون ممنوعات بمطار القاهرة | صور
تحذير صارم.. وزير الدفاع الأمريكي: سننفذ أي قرار لترامب ضد إيران النووية
طلب إحاطة أمام البرلمان لتثبيت العمالة المؤقتة
مصطفى بكري : الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر في أصعب الفترات
مصطفى بكري: التاريخ لا يذكر سوى الأبطال .. والرئيس السيسي نموذجا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر.. بالأسعار

سيارات رياضية
سيارات رياضية
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الاصدارات المتنوعة، ومنها الفئة الرياضية سواء من عائلة الـ SUV، أو الكروس أوفر، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار والعلامات.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر.

رينو كارديان

رينو كارديان

تستمد رينو كارديان قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يتراوح بين 799,900 و 899,900 جنيه.

جيلي جي اكس برو

جيلي جي اكس برو

زودت السيارة جيلي جي اكس برو 3 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي CVT، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر 849,900 جنيه.

جاك S2

جاك S2

تأتي السيارة جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 175 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وبسعر 709,900.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

تقدم السيارة شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر 875,000 و 980,000 جنيه.

شيفروليه سبارك

شيفروليه سبارك

تستمد شيفروليه سبارك قوتها من محرك كهربائي يولد قوة 100 حصان، مع عزم دوران يبلغ 180 نيوتن متر، ويتصل بنظام الدفع الأمامي، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبطارية بسعة 42 كيلوواط ساعة، تتيح للسيارة قطع مسافة تصل إلى 360 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، وتقدم السيارة بسعر 899,000 جنيه.

الإعلامية روان أبو العينين

روان أبو العينين: قانون الكهرباء هدفه حماية الشبكة القومية والحد من إهدار الطاقة

غزة

حركة فتح: مصر والسعودية وقطر تقفان صفًا واحدًا في مواجهة مخططات التهجير

الدولار

أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري .. السر في هذه الأمور

عملية احتيال إلكتروني

محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد