قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة تسكين السيدات بالفنادق.. أعراف غير قانونية في مواجهة الدستور وحقوق المرأة
غلق كورنيش الإسكندرية بعد سقوط حمولة سيارة نقل على الطريق
تسريب 149 مليون كلمة مرور بجوجل وفيسبوك وإنستجرام.. كيف تحمي حساباتك؟
اليوم.. الأهلي يبحث عن فوز محلي أمام وادي دجلة في الدوري
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب الدمج .. قرارات عاجلة من التعليم
لا يسامح فيه الرسول أبدا.. علي جمعة: احذر الغفلة عن هذا الركن للإيمان
حزب الله يعلن مقـ.تل مقدم برامج في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان
وصول الدفعة الثالثة من الإيرانيين الموقوفين من الولايات المتحدة إلى طهران
بعد أعمال الشغب.. ترامب يتصل بعمدة مينيابوليس لتنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية
رئيس الوزراء يتفقد مستشفى هليوبوليس ويفتتح كليوباترا التجمع "سكاى" اليوم
انقسام أوروبي حول استئناف بحث اتفاق تجاري مع واشنطن بعد أزمة جرينلاند
من يكون حارس الزمالك الأول في المباريات المقبلة؟.. محمد أضا يكشف مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| سعر ومواصفات أشهر 5 موديلات سيدان في مصر.. دونكرفورت تكشف عن P24 RS الخارقة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

دونكرفورت الهولندية تكشف عن P24 RS الخارقة .. كم سعرها؟
كشفت شركة دونكرفورت الهولندية عن أحدث إبداعاتها في عالم السيارات الخارقة، عبر طراز  P24 RS، الذي يأتي كامتداد لفلسفة العلامة القائمة على الأداء الخارق والتجربة الميكانيكية المباشرة، مع عناصر التصميم الرياضية.

أسعار إم جي ZS وشيري تيجو 7 في مصر.. أي واحدة تختار؟
استطاعت إم جي ZS والسيارة شيري تيجو 7 أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري، نسبة إلى التصميم الرياضي والمساحة العائلية، مع باقة التجهيزات المقدمة من العلامات الصينية، بالإضافة إلى تقارب السعر.

أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2026 في السعودية
تواصل تويوتا تعزيز حضورها في فئة السيارات الاقتصادية داخل السوق السعودي من خلال ياريس 2026، التي تأتي كأحد أبرز الخيارات العملية، وصاحبة الشعبية الكبيرة في الكثير من الأسواق نسبة إلى الأداء الاعتمادي والسعر المناسب.

منها كورولا وإلنترا.. سعر ومواصفات أشهر 5 سيارات سيدان في مصر
يحتوي السوق المصري على باقة كبيرة من أشهر سيارات السيدان، والتي تتنوع بحسب بلد المنشأ، والعلامات، إلى جانب تنوع التجهيزات الخاصة بكل إصدار، سواء من الناحية الفنية أو التقنية، أو من ناحية الأسعار.

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر
أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات ركوب (ملاكي) من مهمل ومصادر ومتروك جمرك مرفأ الإسكندرية البحري، وذلك يوم الأحد 5 فبراير القادم.

فخامة غير عادية.. هل تسحق L’Epoque لقب أجمل سيارة ليموزين في التاريخ؟
في عالم السيارات الفاخرة، لا تُقاس القيمة دائمًا بالأرقام أو قوة المحركات، بل بالقدرة على كسر القوالب المعتادة وتقديم رؤية مختلفة، ومن هذا المنطلق، كشفت شركة أزنوم الإيطالية عن سيارتها الاختبارية L’Epoque، التي لا يمكن تصنيفها كليموزين تقليدية بقدر ما هي دراسة تصميمية جريئة تعيد تعريف مفهوم الفخامة المتحركة.

الموصفات الكاملة لسيارة لوتس اميرا.. بقوة تصل لـ 400 حصانًا
تعد لوتس إميرا واحدة من أبرز السيارات الرياضية في تاريخ الصانع البريطاني، حيث تقدم بعدد من الفئات، وبقدرات فنية عالية الأداء، تمنحها القدرة العالية في التسارع والانطلاق، وتأتي إميرا لتجمع بين فلسفة لوتس المعروفة بالتركيز على الأداء الخالص وخفة الوزن، وبين متطلبات العصر من حيث التقنيات الحديثة ومستويات السلامة والراحة.

أخبار السيارات أخبار السيارات في مصر أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات في السوق المصري أسعار السيارات 2026 أحدث أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

الانترنت

يلا بسرعة| خطوات سهلة وبسيطة توفر باقة الإنترنت

صورة ارشيفية

شعبة المحمول: الرسوم المرتفعة وراء فجوة أسعار الهواتف بين مصر والخارج

عبد الحليم حافظ

بيان شديد اللهجة من أسرة عبد الحليم حافظ بسبب الإسرائيليين

الصورة المفبركة لـ محمد صبحي

حقيقة الصور المنتشرة لـ الفنان محمد صبحي في العناية المركزة

ترشيحاتنا

فيروس نيباه

يسبب الوفاة.. اعرف أعراض فيروس نيباه للاكتشاف المبكر

نيباه

بعد ظهوره .. كيف تحمى نفسك من فيروس نيباه

صينية سجق

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

بالصور

الهند تفتح سوقها أمام السيارات الأوروبية بخفض جمركي تاريخي

صناعة السيارات
صناعة السيارات
صناعة السيارات

تبدأ من 200 الف.. أسعار فيات بونتو المستعملة في مصر

فيات بونتو
فيات بونتو
فيات بونتو

ديبالG318 الـ REEV‏ ‏تقترب من الظهور الرسمي الأول في مصر

ديبال G318 REEV
ديبال G318 REEV
ديبال G318 REEV

بعد طرحها الرسمي.. أرخص سيارات فورثينج الصينية في مصر وأسعارها

فورثينج T5
فورثينج T5
فورثينج T5

فيديو

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد