أخبار السيارات| سعر ومواصفات أشهر 5 موديلات سيدان في مصر.. دونكرفورت تكشف عن P24 RS الخارقة

دونكرفورت الهولندية تكشف عن P24 RS الخارقة .. كم سعرها؟

كشفت شركة دونكرفورت الهولندية عن أحدث إبداعاتها في عالم السيارات الخارقة، عبر طراز P24 RS، الذي يأتي كامتداد لفلسفة العلامة القائمة على الأداء الخارق والتجربة الميكانيكية المباشرة، مع عناصر التصميم الرياضية.

أسعار إم جي ZS وشيري تيجو 7 في مصر.. أي واحدة تختار؟

استطاعت إم جي ZS والسيارة شيري تيجو 7 أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري، نسبة إلى التصميم الرياضي والمساحة العائلية، مع باقة التجهيزات المقدمة من العلامات الصينية، بالإضافة إلى تقارب السعر.

أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2026 في السعودية

تواصل تويوتا تعزيز حضورها في فئة السيارات الاقتصادية داخل السوق السعودي من خلال ياريس 2026، التي تأتي كأحد أبرز الخيارات العملية، وصاحبة الشعبية الكبيرة في الكثير من الأسواق نسبة إلى الأداء الاعتمادي والسعر المناسب.

منها كورولا وإلنترا.. سعر ومواصفات أشهر 5 سيارات سيدان في مصر

يحتوي السوق المصري على باقة كبيرة من أشهر سيارات السيدان، والتي تتنوع بحسب بلد المنشأ، والعلامات، إلى جانب تنوع التجهيزات الخاصة بكل إصدار، سواء من الناحية الفنية أو التقنية، أو من ناحية الأسعار.

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات ركوب (ملاكي) من مهمل ومصادر ومتروك جمرك مرفأ الإسكندرية البحري، وذلك يوم الأحد 5 فبراير القادم.

فخامة غير عادية.. هل تسحق L’Epoque لقب أجمل سيارة ليموزين في التاريخ؟

في عالم السيارات الفاخرة، لا تُقاس القيمة دائمًا بالأرقام أو قوة المحركات، بل بالقدرة على كسر القوالب المعتادة وتقديم رؤية مختلفة، ومن هذا المنطلق، كشفت شركة أزنوم الإيطالية عن سيارتها الاختبارية L’Epoque، التي لا يمكن تصنيفها كليموزين تقليدية بقدر ما هي دراسة تصميمية جريئة تعيد تعريف مفهوم الفخامة المتحركة.

الموصفات الكاملة لسيارة لوتس اميرا.. بقوة تصل لـ 400 حصانًا

تعد لوتس إميرا واحدة من أبرز السيارات الرياضية في تاريخ الصانع البريطاني، حيث تقدم بعدد من الفئات، وبقدرات فنية عالية الأداء، تمنحها القدرة العالية في التسارع والانطلاق، وتأتي إميرا لتجمع بين فلسفة لوتس المعروفة بالتركيز على الأداء الخالص وخفة الوزن، وبين متطلبات العصر من حيث التقنيات الحديثة ومستويات السلامة والراحة.