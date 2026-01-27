فخامة غير عادية.. هل تسحق L’Epoque لقب أجمل سيارة ليموزين في التاريخ؟

في عالم السيارات الفاخرة، لا تُقاس القيمة دائمًا بالأرقام أو قوة المحركات، بل بالقدرة على كسر القوالب المعتادة وتقديم رؤية مختلفة، ومن هذا المنطلق، كشفت شركة أزنوم الإيطالية عن سيارتها الاختبارية L’Epoque، التي لا يمكن تصنيفها كليموزين تقليدية بقدر ما هي دراسة تصميمية جريئة تعيد تعريف مفهوم الفخامة المتحركة.

سيارة L’Epoque بتصميم غير عادي

تلفت L’Epoque الانتباه منذ النظرة الأولى بغطاء محرك طويل وممتد، وهيكل يبلغ طوله نحو 26 قدمًا، ما يمنحها حضورًا استثنائيًا على الطريق، ويستلهم التصميم الخارجي خطوطه من عالم اليخوت الفاخرة، حيث تمتزج الانسيابية مع الكتلة الضخمة دون فقدان التوازن البصري، وتكتمل الصورة باستخدام إضاءة LED متطورة، مع مصابيح عمودية مدمجة في الرفارف.

سيارة L’Epoque

تعتمد الواجهة الأمامية على شبك عمودي كبير، لا يؤدي دورًا جماليًا فقط، بل يضفي على السيارة طابعًا يوحي بالهيبة أكثر من كونه واجهة تقليدية لسيارة، وصممت الأبواب بنظام حركة مزدوج يعزز من خصوصية الركاب، بينما ترتكز السيارة على جنوط عملاقة بقياس 30 إنش، بتصميم هندسي متعدد الأضلاع.

سيارة L’Epoque

منظومة دفع كهربائية رباعية المحركات

تبتعد L’Epoque عن الحلول التقليدية، إذ تعتمد على أربعة محركات كهربائية مستقلة، محرك لكل عجلة، لتنتج قوة إجمالية تتجاوز حاجز 1000 حصان، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي عالي الأداء، مع فرامل يد كهربائية، وحزمة متقدمة من أنظمة الكبح والمساعدة.

سيارة L’Epoque

مقصورة داخلية هي الأكثر فخامة

تنتقل L’Epoque إلى مستوى مختلف من الفخامة، حيث تعتمد على مواد مستوحاة من القصور، حيث زودت المقاعد بجلود فاخرة وأقمشة مختارة بعناية، تتكامل مع لمسات خشبية مشغولة يدويًا.

وتضم المقصورة نظامًا صوتيًا عالي الأداء، وسجادًا أرضيًا يعزز الإحساس بالدفء والفخامة، إلى جانب فرش داخلي أنيق يركز على التفاصيل أكثر من المبالغة.

سيارة L’Epoque

كما تتوفر طاولة مدمجة للاستخدام الداخلي، مع شاشة كبيرة لعرض الوسائط المتعددة، وإضاءة محيطية قابلة للتخصيص تضيف بعدًا بصريًا هادئًا ومريحًا.

سيارة L’Epoque

السؤال حول أحقية L’Epoque بلقب أجمل سيارة ليموزين في التاريخ يبقى مسألة ذوق قبل أي شيء آخر، فما تقدمه أزنوم ليس مجرد سيارة، بل رؤية فنية تتجاوز المفهوم التقليدي للفخامة.

ومن خلال التصميم الجريء، والأبعاد الطولية، والمقصورة المصممة كمساحة معيشة فاخرة، كلها عناصر تجعل L’Epoque حالة خاصة يصعب مقارنتها مباشرة بأي طراز آخر.