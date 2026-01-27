قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ندرس القرارات جيدا.. أحمد دياب يوضح حقيقة إلغاء الدوري بسبب منتخب مصر
لم يلتزموا باتفاقنا.. ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية
والد أشرف داري يطالب الأهلي بـ 2.5 مليون دولار لفسخ التعاقد
عمرو أديب: تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ستسجن نصف الشعب
ترامب يهدد دولة ذات سيادة.. إيران ترد على أمريكا في الأمم المتحدة
لماذا نهى النبي عن الصيام آخر يومين من شعبان؟.. اعرف الحكمة
بـ 90 مليار يورو.. فرنسا تعارض شراء صواريخ بريطانية للقوات الأوكرانية
وائل القباني لممدوح عباس: أدفع الشرط الجزائي لچون إدوارد ومشيه من النادي
عمرو أديب عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ
الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش
حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف
ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين
فخامة غير عادية.. هل تسحق L’Epoque لقب أجمل سيارة ليموزين في التاريخ؟

صبري طلبه

في عالم السيارات الفاخرة، لا تُقاس القيمة دائمًا بالأرقام أو قوة المحركات، بل بالقدرة على كسر القوالب المعتادة وتقديم رؤية مختلفة، ومن هذا المنطلق، كشفت شركة أزنوم الإيطالية عن سيارتها الاختبارية L’Epoque، التي لا يمكن تصنيفها كليموزين تقليدية بقدر ما هي دراسة تصميمية جريئة تعيد تعريف مفهوم الفخامة المتحركة.

سيارة L’Epoque بتصميم غير عادي

تلفت L’Epoque الانتباه منذ النظرة الأولى بغطاء محرك طويل وممتد، وهيكل يبلغ طوله نحو 26 قدمًا، ما يمنحها حضورًا استثنائيًا على الطريق،  ويستلهم التصميم الخارجي خطوطه من عالم اليخوت الفاخرة، حيث تمتزج الانسيابية مع الكتلة الضخمة دون فقدان التوازن البصري، وتكتمل الصورة باستخدام إضاءة LED متطورة، مع مصابيح عمودية مدمجة في الرفارف.

تعتمد الواجهة الأمامية على شبك عمودي كبير، لا يؤدي دورًا جماليًا فقط، بل يضفي على السيارة طابعًا يوحي بالهيبة أكثر من كونه واجهة تقليدية لسيارة، وصممت الأبواب بنظام حركة مزدوج يعزز من خصوصية الركاب، بينما ترتكز السيارة على جنوط عملاقة بقياس 30 إنش، بتصميم هندسي متعدد الأضلاع.

منظومة دفع كهربائية رباعية المحركات 

تبتعد L’Epoque عن الحلول التقليدية، إذ تعتمد على أربعة محركات كهربائية مستقلة، محرك لكل عجلة، لتنتج قوة إجمالية تتجاوز حاجز 1000 حصان، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي عالي الأداء، مع فرامل يد كهربائية، وحزمة متقدمة من أنظمة الكبح والمساعدة.

مقصورة داخلية هي الأكثر فخامة 

تنتقل L’Epoque إلى مستوى مختلف من الفخامة، حيث تعتمد على مواد مستوحاة من القصور، حيث زودت المقاعد بجلود فاخرة وأقمشة مختارة بعناية، تتكامل مع لمسات خشبية مشغولة يدويًا.

وتضم المقصورة نظامًا صوتيًا عالي الأداء، وسجادًا أرضيًا يعزز الإحساس بالدفء والفخامة، إلى جانب فرش داخلي أنيق يركز على التفاصيل أكثر من المبالغة.

كما تتوفر طاولة مدمجة للاستخدام الداخلي، مع شاشة كبيرة لعرض الوسائط المتعددة، وإضاءة محيطية قابلة للتخصيص تضيف بعدًا بصريًا هادئًا ومريحًا.

السؤال حول أحقية L’Epoque بلقب أجمل سيارة ليموزين في التاريخ يبقى مسألة ذوق قبل أي شيء آخر، فما تقدمه أزنوم ليس مجرد سيارة، بل رؤية فنية تتجاوز المفهوم التقليدي للفخامة.

ومن خلال التصميم الجريء، والأبعاد الطولية، والمقصورة المصممة كمساحة معيشة فاخرة، كلها عناصر تجعل L’Epoque حالة خاصة يصعب مقارنتها مباشرة بأي طراز آخر.

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

افتتاح شاطئ لذوي الهمم

محافظ البحر الأحمر: افتتاح شاطئ لذوي الهمم فكرة جديدة وهناك إقبال كبير عليه

محمد مختار جمعة

محمد مختار جمعة: أمن الوطن يقوم على الفهم الرشيد للدين

نشأت الديهي

نشأت الديهي: الرئيس السيسي الفرصة الأخيرة لإنجاز مشروعنا الوطني

حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

