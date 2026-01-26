أسعار إم جي ZS وشيري تيجو 7 في مصر.. أي واحدة تختار؟

استطاعت إم جي ZS والسيارة شيري تيجو 7 أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري، نسبة إلى التصميم الرياضي والمساحة العائلية، مع باقة التجهيزات المقدمة من العلامات الصينية، بالإضافة إلى تقارب السعر.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السيارة مقارنة بين إم جي ZS وشيري تيجو 7

محرك وأداء إم جي ZS وشيري تيجو 7

تعتمد السيارة إم جي ZS على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

إم جي ZS

تستمد شيري تيجو 7 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، دفع أمامي.

شيري تيجو 7

وتتسارع إم جي ZSمن وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 10.9 ثانية، ومتوسط استهلاك من الوقود بنسبة 5.8 لتر/100 كيلومتر.

إم جي ZS

تصل السرعة القصوى للسيارة شيري تيجو 7 إلى 180 كيلومترًا في الساعة، بينما يقدرمتوسط استهلاك الوقود بحوالي 7.4 لترًا عند خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

أبعاد إم جي ZS

ترتكز إم جي ZS على قاعدة عجلات بطول 2585 مم، بينما يصل الطول الكلي للسيارت إلى 4.314 مم، و1.809 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.624 مم، ومساحة تخزين خلفية تقدر بـ 495 لترًا.

شيري تيجو 7

أبعاد شيري تيجو 7

تأتي السيارة شيري تيجو 7 بقاعدة عجلات طولها 2670 مم، وبنسبة طول كلي يبلغ 4.505 مم، وعرض إجمالي يبلغ 1.837 مم، و1.670 مم للارتفاع الكلي، مع خلوص أرضي 210 مم.

سعر إم جي ZS و شيري تيجو 7 في مصر

تتراوح أسعار السيارة إم جي ZS موديل 2026 بين 929,990 و 1,040,000 جنيه، بينما تقدم السيارة شيري تيجو 7 بسعر يتراوح بين 929,000 و 999,000 جنيه.