بمدى يصل لـ 644 كم.. فولفو تكشف عن EX60 الكهربائية الجديدة| صور

كشفت فولفو في الأسواق الأوروبية عن سيارتها الكهربائية الجديدة EX60، في خطوة تؤكد استمرار العلامة السويدية في توسيع نطاق السيارات الكهربائية، حيث يأتي الطراز الجديد ضمن فئة السيارات متعددة الاستخدامات، ويقدم تصورًا حديثًا يجمع بين الخطوط الرياضية واللمسات العصرية.

فولفو EX60 وخيارات متعددة لمنظومة الدفع الكهربائي

تُطرح فولفو EX60 بعدد 3 نسخ مختلفة من منظومات الدفع، حيث تحمل النسخة الأولى رمز P6 وتعمل بنظام دفع خلفي، مع مدى قيادة يصل إلى نحو 310 أميال، أي ما يعادل 499 كيلومترًا.

فولفو EX60

أما النسخة الثانية P10، فتأتي بنظام دفع رباعي، وتوفر مدى أطول يبلغ 320 ميلًا، أي قرابة 515 كيلومترًا، وفي قمة التشكيلة، تظهر نسخة P12 ذات الدفع الرباعي أيضًا، والتي تصل بمدى القيادة إلى 400 ميل، ما يعادل 644 كيلومترًا، لتكون الأكثر ملاءمة للرحلات الطويلة.

فولفو EX60

مدى طويل وقدرات شحن متقدمة

تسجل فولفو EX60 من الناحية الفنية أرقامًا لافتة في فئة السيارات الكهربائية، حيث يصل مداها الأقصى إلى 400 ميل وفق معيار وكالة حماية البيئة الأمريكية، وتدعم السيارة نظام شحن فائق بقدرة تصل إلى 400 كيلوواط، ما يتيح إضافة ما يقارب 278 كيلومترًا من المدى خلال 10 دقائق فقط.

فولفو EX60

تصميم فولفو EX60

تحافظ EX60 على لغة التصميم المعروفة لسيارات فولفو الكهربائية، مع حضور رياضي واضح وخطوط انسيابية، ويظهر الاهتمام بالديناميكا الهوائية من خلال التفاصيل الخارجية التي تهدف إلى تحسين الكفاءة وتقليل مقاومة الهواء، مع مصابيح LED حادة المظهر، وجنوط تتسم بالطابع الرياضي.

فولفو EX60

مقصورة فولفو EX60

تعتمد فولفو EX60 على مقصورة رقمية متكاملة، تضم شاشة تعمل باللمس مخصصة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط والتحكم في وظائف السيارة، كما تتوفر شاشة مستقلة أمام السائق لعرض البيانات ومعلومات القيادة بشكل مباشر.

وزُودت السيارة بنظام صوتي فاخر من باورز آند ويلكنز يضم 28 مكبر صوت، مع دعم لخدمة آبل ميوزك، ويكتمل ذلك بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تسهّل التحكم أثناء القيادة.