أخبار السيارات | أيهما تفضل.. جيتور X70 إم ام جى ZS موديل 2026.. شاهد| زيكر X7 موديل 2026

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة زيكر عن طرازها الجديد زيكر X7 موديل 2026 ، وتنتمي X7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وتجمع بين الأداء الكهربائي المتطور، والتصميم العصري، والتقنيات الحديثة.

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا نيرو موديل 2027، وتنتمي نيرو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .