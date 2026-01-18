بتصميم عصري.. ماذا تقدم إم جي 8 2026 الجديدة؟

تعزز ام جي من تواجدها عالميًا، عبر طراز 8 موديل 2026 الذي ينتمي إلى فئة سيارات السيدان، مع اعتماد واضح على التقنيات الهجينة والتصميم العصري، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من التجهيزات.

محرك ام جي 8 بمنظومة هجينة

تعتمد ام جي 8 2026 على نظام هجين قابل للشحن يجمع بين محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي مدعوم ببطارية بسعة 21.4 كيلوواط/ساعة.

ام جي 8

هذه المنظومة تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك نحو 30.1 كم لكل لتر، بينما ينتقل العزم إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال حوالي 7 ثوانٍ.

مقصورة وتجهيزات ام جي 8

تعتمد ام جي 8 على شاشة مركزية للمعلومات والترفيه تأتي بقياس 12.3 بوصة وتعمل باللمس، مع دعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto. أمام السائق، تتوفر شاشة عدادات رقمية بقياسين مختلفين حسب الفئة، إما 10.25 أو 12.3 بوصة.

وتضم السيارة نظام صوتي يتكون من 6 سماعات، بينما يدعم نظام التكييف التحكم الأوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تهوية خلفية، أما المقاعد فجاءت مكسوة بالجلد أو القماش، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا، وإضافة وظائف الذاكرة والتبريد في الفئات الأعلى.

ام جي 8 وأنظمة أمان والمساعدة

تجهز ام جي 8 2026 بحزمة أنظمة أمان، حيث تتوفر وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية حسب الفئة، وتشمل تجهيزات السلامة أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر، كما تضم السيارة نظام تثبيت سرعة ذكي، إلى جانب كاميرا خلفية أو نظام رؤية محيطية بزاوية 360 درجة في الفئات الأعلى.

ام جي 8

تصميم وأبعاد ام جي 8

تأتي ام جي 8 بطول يبلغ 4,887 مم، وعرض 1,890 مم، وارتفاع 1,510 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,810 مم، كما يأتي التصميم الخارجي بخطوط هادئة ولمسات عصرية، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وإضاءة نهارية، وتتوفر السيارة بجنوط ألمنيوم بقياس 17 أو 18 بوصة حسب الفئة، إلى جانب مرايا خارجية كهربائية قابلة للطي ومدعومة بخاصية التسخين.