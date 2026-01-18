قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية
«كاف» يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال
الجيش السوري يسيطر على سد الفرات ومدينة الطبقة الاستراتيجية في الرقة
وزارة الرياضة تخفّض تكاليف الكشف الطبي للرياضيين.. 4 مستويات لتلبية جميع الاحتياجات
«أبوريدة» يؤكد استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى مونديال كأس العالم 2026
موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص
عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص
طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص
«الغندور» يؤكد دعم اتحاد الكرة لحسام حسن والجهاز الفني
مسئولون أمريكيون: ترامب يتراجع عن توجيه ضربة لإيران بسبب المخاطر والضغط الإقليمي
انتهاء عصر السيارات الرخيصة في الولايات المتحدة وارتفاع متوسط الأسعار إلى 50 ألف دولار
تحركات برلمانية عاجلة بشأن أزمة تكليف الفرق الصحية وخريجي الطب والأسنان
تكنولوجيا وسيارات

بتصميم عصري.. ماذا تقدم إم جي 8 2026 الجديدة؟

ام جي 8
ام جي 8
صبري طلبه

تعزز ام جي من تواجدها عالميًا، عبر طراز 8 موديل 2026 الذي ينتمي إلى فئة سيارات السيدان، مع اعتماد واضح على التقنيات الهجينة والتصميم العصري، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من التجهيزات.

محرك ام جي 8 بمنظومة هجينة 

تعتمد ام جي 8 2026 على نظام هجين قابل للشحن يجمع بين محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي مدعوم ببطارية بسعة 21.4 كيلوواط/ساعة.

ام جي 8 

هذه المنظومة تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك نحو 30.1 كم لكل لتر، بينما ينتقل العزم إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال حوالي 7 ثوانٍ.

مقصورة وتجهيزات ام جي 8

تعتمد ام جي 8 على شاشة مركزية للمعلومات والترفيه تأتي بقياس 12.3 بوصة وتعمل باللمس، مع دعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto. أمام السائق، تتوفر شاشة عدادات رقمية بقياسين مختلفين حسب الفئة، إما 10.25 أو 12.3 بوصة.

وتضم السيارة نظام صوتي يتكون من 6 سماعات، بينما يدعم نظام التكييف التحكم الأوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تهوية خلفية، أما المقاعد فجاءت مكسوة بالجلد أو القماش، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا، وإضافة وظائف الذاكرة والتبريد في الفئات الأعلى.

ام جي 8 وأنظمة أمان والمساعدة 

تجهز ام جي 8 2026 بحزمة أنظمة أمان، حيث تتوفر وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية حسب الفئة، وتشمل تجهيزات السلامة أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر، كما تضم السيارة نظام تثبيت سرعة ذكي، إلى جانب كاميرا خلفية أو نظام رؤية محيطية بزاوية 360 درجة في الفئات الأعلى.

ام جي 8 

تصميم وأبعاد ام جي 8

تأتي ام جي 8 بطول يبلغ 4,887 مم، وعرض 1,890 مم، وارتفاع 1,510 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,810 مم، كما يأتي التصميم الخارجي بخطوط هادئة ولمسات عصرية، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وإضاءة نهارية، وتتوفر السيارة بجنوط ألمنيوم بقياس 17 أو 18 بوصة حسب الفئة، إلى جانب مرايا خارجية كهربائية قابلة للطي ومدعومة بخاصية التسخين.

ام جي ام جي 8 ام جي 8 2026 مواصفات ام جي 8 2026 السيارة ام جي 8

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

المتهم

رفضوا يدخل عكس.. سائق توك توك يشعل النار داخل محطة وقود بالقاهرة

الغندور

الغندور يعلق علي أداء طاقم تحكيم مباراة مصر و نيجيريا

منتخب مصر

إسلام صادق يثير الجدل بشأن أداء منتخب مصر

منتخب السنغال

أبرز أرقام السنغال والمغرب قبل خوض نهائي أمم أفريقيا

بالصور

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

