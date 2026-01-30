بقوة تقارب 1100 حصان .. جينيسيس تكشف النقاب عن X سكوربيو | صور

تعزز جينيسيس الكورية الجنوبية من تألقها في عالم السيارات، بعد أن كشفت عن نسخة الـ"أوف رود"، صاحبة اللقب X سكوربيو، والتي تأتي بتصميم رياضي يمنحها الأفضلية على تحديات الصحراء والرالي، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات.

تصميم سيارة جينيسيس X سكوربيو

تأتي جينيسيس X سكوربيو بتصميم خارجي يعكس توجهًا رياضًا واضحًا، حيث اعتمدت العلامة الكورية على لغة بصرية مستوحاة من العقرب الأسود، تظهر من خلال الخطوط الحادة والتفاصيل الداكنة.

جينيسيس X سكوربيو

وحصلت الواجهة الأمامية والخلفية على مصابيح LED مزدوجة بتصميم خطي ممتد، وهو عنصر بات يميز هوية جينيسيس الحديثة، مع توزيع بصري يعزز من عرض السيارة، بينما جاء الهيكل بصورة ثنائية الأبواب تمنح السيارة طابعًا رياضيًا واضحًا.

وتعكس جينيسيس X سكوربيو توجهًا مختلفًا عن سيارات الأداء التقليدية، حيث ترتكز على عجلات بقياس 18 إنش، مدعومة بإطارات ضخمة مخصصة للطرق الوعرة بقياس 40 إنش، ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها الأفضلية في التعامل مع التضاريس الوعرة.

جينيسيس X سكوربيو

مقصورة جينيسيس X سكوربيو

تقدم جينيسيس X سكوربيو مقصورة تختلف عن النمط التقليدي، حيث تعتمد على فلسفة التحكم المباشر، وتضم السيارة ما يصل إلى 24 زرًا مخصصًا للتحكم في مختلف أنظمة السيارة، في توجه يركز على الوظيفة وسرعة الوصول إلى الإعدادات.

كما تتوفر شاشة مخصصة للعرض والتحكم، واخرى للبيانات التشغيلية مع إعدادات القيادة، وصُممت المقاعد الرياضية لتعزيز الثبات أثناء القيادة عالية الأداء، مع دعم جانبي واضح، بينما تأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف لتعكس الطابع الرياضي والعملي في وقت واحد.

جينيسيس X سكوربيو

أداء ومحرك جينيسيس X سكوربيو

تعتمد جينيسيس X سكوربيو على محرك V8 عالي الأداء، يولد قوة تقترب من 1100 حصان، مع عزم دوران يبلغ حوالي 1152 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل سرعات رياضي، صُمم للتعامل مع هذه المستويات العالية من القوة والعزم، مع استجابة سريعة.