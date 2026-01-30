قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال غير مسبوق على منصة تقنين أراضي الدولة.. 23 ألف طلب خلال الأسبوع الأول
استعداداً للشهر الكريم.. الحكومة تعلن انطلاق معارض "أهلاً رمضان" بتخفيضات تصل لـ 25%
ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا ويتهمها بدعم روسيا والصين وإيران
كواليس مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بأكتوبر
سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية
146 شادرا وخصومات قوية.. خطة حكومية للسيطرة على أسعار رمضان
العد التنازلي بدأ.. آخر فرصة لحجز شقق السكن البديل للإيجار القديم
ألفاظ خادشة ورقص فاضـ.ح.. مباحث الآداب تتحرى حول نشاط بلوجر الدقي
ترامب: حذرت إيران.. ومن الرائع ألا نضطر لاستخدام السفن الحربية القوية
اقتصادي: السياحة تقود تعافي الاقتصاد المصري ونموه خلال المرحلة الحالية
بقوة تقارب 1100 حصان .. جينيسيس تكشف النقاب عن X سكوربيو | صور

صبري طلبه

تعزز جينيسيس الكورية الجنوبية من تألقها في عالم السيارات، بعد أن كشفت عن نسخة الـ"أوف رود"، صاحبة اللقب X سكوربيو، والتي تأتي بتصميم رياضي يمنحها الأفضلية على تحديات الصحراء والرالي، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات.

تصميم سيارة جينيسيس X سكوربيو

تأتي جينيسيس X سكوربيو بتصميم خارجي يعكس توجهًا رياضًا واضحًا، حيث اعتمدت العلامة الكورية على لغة بصرية مستوحاة من العقرب الأسود، تظهر من خلال الخطوط الحادة والتفاصيل الداكنة. 

وحصلت الواجهة الأمامية والخلفية على مصابيح LED مزدوجة بتصميم خطي ممتد، وهو عنصر بات يميز هوية جينيسيس الحديثة، مع توزيع بصري يعزز من عرض السيارة، بينما جاء الهيكل بصورة ثنائية الأبواب تمنح السيارة طابعًا رياضيًا واضحًا.

وتعكس جينيسيس X سكوربيو توجهًا مختلفًا عن سيارات الأداء التقليدية، حيث ترتكز على عجلات بقياس 18 إنش، مدعومة بإطارات ضخمة مخصصة للطرق الوعرة بقياس 40 إنش، ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها الأفضلية في التعامل مع التضاريس الوعرة.

مقصورة جينيسيس X سكوربيو

تقدم جينيسيس X سكوربيو مقصورة تختلف عن النمط التقليدي، حيث تعتمد على فلسفة التحكم المباشر، وتضم السيارة ما يصل إلى 24 زرًا مخصصًا للتحكم في مختلف أنظمة السيارة، في توجه يركز على الوظيفة وسرعة الوصول إلى الإعدادات. 

كما تتوفر شاشة مخصصة للعرض والتحكم، واخرى للبيانات التشغيلية مع إعدادات القيادة، وصُممت المقاعد الرياضية لتعزيز الثبات أثناء القيادة عالية الأداء، مع دعم جانبي واضح، بينما تأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف لتعكس الطابع الرياضي والعملي في وقت واحد.

أداء ومحرك جينيسيس X سكوربيو

تعتمد جينيسيس X سكوربيو على محرك V8 عالي الأداء، يولد قوة تقترب من 1100 حصان، مع عزم دوران يبلغ حوالي 1152 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل سرعات رياضي، صُمم للتعامل مع هذه المستويات العالية من القوة والعزم، مع استجابة سريعة.

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

