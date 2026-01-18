المواصفات الكاملة لسيارة جينيسيس G80 موديل 2026.. صور

تعد جينيسيس G80 موديل 2026 واحدة من أبرز سيارات السيدان الفاخرة التي تواصل حضورها عالميًا، حيث تقدم بتصميم عصري، مع باقة مبيرة من التجهيزات، سواء من خلال المنظومة الفنية للمحرك، أو من ناحية التقنيات المقدمة.

محركات وأداء جينيسيس G80

تتوفر جينيسيس G80 2026 بخيارين من المحركات، الأول يعتمد على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 304 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 422 نيوتن متر، هذا المحرك مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع خلفي.

جينيسيس G80

أما الخيار الأعلى، فيعتمد على محرك بنزين V6 توين تيربو بسعة 3.5 لتر، يولد قوة 380 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 530 نيوتن متر، مع نظام دفع كلي، وتختلف سعة خزان الوقود بين الفئتين، لتصل إلى 65 لترًا في النسخة الأساسية و73 لترًا في الفئة الأعلى.

أبعاد السيارة جينيسيس G80

تأتي جينيسيس G80 بأبعاد خارجية يبلغ طولها 5,005 مم، وعرضها 1,925 مم، وارتفاعها 1,465 مم، مع قاعدة عجلات طويلة تصل إلى 3,010 مم، ويبلغ وزن السيارة بدون ركاب نحو 1,950 كجم، مع تصميم خارجي مدعوم بمصابيح LED أمامية وخلفية، وإضاءة نهارية من الفئة نفسها، إضافة إلى جنوط ألمنيوم تتراوح مقاساتها بين 18 و20 بوصة حسب الفئة، وسقف بانورامي.

جينيسيس G80

تجهيزات جينيسيس G80

تقدم جينيسيس G80 2026 مقصورة تعتمد شاشة بانورامية قياس 27 بوصة تمتد عبر لوحة القيادة، مدمجة مع شاشة ثانوية، وتدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto إضافة إلى نظام الملاحة.

وتضم السيارة نظام صوتي من Bang & Olufsen يتكون من 18 سماعة، كما يتوفر نظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق مع فتحات خلفية وفلتر لتنقية الهواء، إلى جانب تبريد وتدفئة المقاعد الخلفية، وتضم المقصورة إضاءة محيطية، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف.

جينيسيس G80

زودت جينيسيس G80 2026 بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل 10 وسائد هوائية، من بينها وسادة ركبة السائق، كما تضم السيارة أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

وتشمل تقنيات مساعدة السائق نظام تثبيت سرعة متكيف مع خاصية التوقف والانطلاق، والتحذير من التصادم الأمامي، ومساعد البقاء في المسار، وقراءة مسار الطريق، كما تتوفر أنظمة مراقبة المنطقة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا رؤية محيطية 360 درجة.